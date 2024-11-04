Старшая дочь Миллы Йовович отпраздновала 17-летие — фото Эвер Андерсон

Американская актриса, модель Эвер Андерсон. Фото: Instagram//everanderson

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович поздравила старшую дочь Эвер с днем рождения. Девушке, которая, как и звездная мама стала моделью и актрисой, исполнилось 17 лет. По этой причине Милла показала актуальные и раритетные фото.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Эвер Андерсон-Йович отпраздновала день рождения в компании звездной семьи. Актрису, у которой в TikTok и Instagram суммарно полтора миллиона подписчиков, поздравили отец, режиссер Пол Андерсон, Милла Йовович и две младшие сестренки: девятилетняя Дешилл Иден и четырехлетняя Ошин Ларк Эллиот.

Эвер Андерсон поздравила звездная семья. Фото: Instagram/millajovovich

В трогательной публикации актриса Милла Йовович назвала старшую дочь "нашей королевой". Звезда вспомнила, как 17 лет назад смотрела на новорожденного первенца и воображала, какой она будет в подростковом возрасте.

"Видеть, как ты растешь и понимаешь, кто ты есть и чего хочешь, видеть, как ты справляешься со сложными ситуациями, которые, казалось, могли поглотить тебя, но вместо этого сделали тебя сильнее и тебе удалось преодолеть. Видеть, как ты делаешь выбор, который был не самым простым", — написала Милла.

Эвер Андерсон в первые дни после родов. Фото: Instagram/millajovovich

Милла Йовович и Пол Андерсон с новорожденной Эвер. Фото: Instagram/millajovovich

Йовович отметила, что многому учится у старшей дочери. Сама же Эвер, уже снявшаяся в своих первых высокобюджетных фильмах, опубликовала видео в TikTok. На нем она похожа на звездную маму как две капли воды. Менее чем за сутки ролик набрал более 150 тысяч лайков.

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