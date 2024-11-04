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Милла Йовович трогательно поздравила дочь с 17-летием — фото

4 ноября 2024 22:32
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Старшая дочь Миллы Йовович отпраздновала 17-летие — фото Эвер Андерсон
Американская актриса, модель Эвер Андерсон. Фото: Instagram//everanderson
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович поздравила старшую дочь Эвер с днем рождения. Девушке, которая, как и звездная мама стала моделью и актрисой, исполнилось 17 лет. По этой причине Милла показала актуальные и раритетные фото.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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День рождения дочери Миллы Йовович

Эвер Андерсон-Йович отпраздновала день рождения в компании звездной семьи. Актрису, у которой в TikTok и Instagram суммарно полтора миллиона подписчиков, поздравили отец, режиссер Пол Андерсон, Милла Йовович и две младшие сестренки: девятилетняя Дешилл Иден и четырехлетняя Ошин Ларк Эллиот.

Эвер Андерсон
Эвер Андерсон поздравила звездная семья. Фото: Instagram/millajovovich

В трогательной публикации актриса Милла Йовович назвала старшую дочь "нашей королевой". Звезда вспомнила, как 17 лет назад смотрела на новорожденного первенца и воображала, какой она будет в подростковом возрасте.

"Видеть, как ты растешь и понимаешь, кто ты есть и чего хочешь, видеть, как ты справляешься со сложными ситуациями, которые, казалось, могли поглотить тебя, но вместо этого сделали тебя сильнее и тебе удалось преодолеть. Видеть, как ты делаешь выбор, который был не самым простым", — написала Милла.

Милла Йовович
Эвер Андерсон в первые дни после родов. Фото: Instagram/millajovovich
Милла Йовович дочь
Милла Йовович и Пол Андерсон с новорожденной Эвер. Фото: Instagram/millajovovich

Йовович отметила, что многому учится у старшей дочери. Сама же Эвер, уже снявшаяся в своих первых высокобюджетных фильмах, опубликовала видео в TikTok. На нем она похожа на звездную маму как две капли воды. Менее чем за сутки ролик набрал более 150 тысяч лайков.

Напомним, ранее мы писали, что король Чарльз поразил фанатку монаршей семьи на день рождения. Также мы рассказывали, что американский рэпер P. Diddy отметил 55-летие в тюрьме.

Милла Йовович актриса День рождения зарубежные звезды дети

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