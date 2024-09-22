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Мерайя Керрі повернулася на сцену з грандіозним концертом після смерті матері

22 вересня 2024 09:45
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мерайя Керрі повернулася на сцену з грандіозним концертом після смерті матері
Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/mariahcarey/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Мерайя Керрі повернулася на сцену з шоу лише через три тижні після того, як її мати Патриція та сестра Елісон померли того самого дня минулого місяця. Знаменитість розповіла, що повертається до роботи після "пари важких тижнів".

Про це пише Daily Mail.

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Зірка випромінювала позитив, виконуючи свої найкращі хіти в Allianz Parque в Сан-Паулу, Бразилія. Співачка була одягнена в яскраву червону сукню зі сміливим розрізом до стегна.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

 

Нещодавно артистка розповіла про втрату.

"Моє серце розбите, що минулих вихідних я втратила маму. На жаль, за трагічним поворотом подій моя сестра пішла з життя в той же день", — сказала вона People.

Згідно з даними видання, Елісон було 63 роки, коли вона померла, а Патриції — 87, причини смерті або дата смерті невідомі.

Мерайя сказала, що почувається "благословенною", що змогла "провести останній тиждень" зі своєю матір’ю перед її смертю.

Вона додала: "Я ціную любов і підтримку всіх і повагу до моєї приватності в цей неможливий час".

Адвокат Девід Бейкер сказав People, що Елісон "прожила важке життя" перед смертю в Нью-Йорку.

"Ми знали, що це станеться, але це все одно шок. Вона досить швидко захворіла, і через місяць її не стало", — говорить Бейкер.

У Мерайї були складні стосунки з матір’ю та сестрою до їх смерті.

Елісон була старшою сестрою Мерайї та середньою дитиною покійної Патриції та оперного співака Альфреда Керрі (який помер у 2002 році у віці 72 років). Колишня пара, яка також має сина Моргана Керрі, була одружена в 1960-1973 роках і розлучилася, коли Мерайї було три роки.

Нагадаємо, стали відомі подробиці останніх тижнів життя Меттью Перрі. А раніше ми писали, що Сандра Буллок вперше з'явилась на людях після втрати коханого.

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