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Мэрайя Керри вернулась на сцену с грандиозным концертом после смерти матери

22 сентября 2024 09:45
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Мэрайя Керри вернулась на сцену с грандиозным концертом после смерти матери
Певица Мэрайя Керри. Фото: instagram.com/mariahcarey/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Мэрайя Кэрри вернулась на сцену с шоу только через три недели после того, как ее мать Патриция и сестра Элисон умерли в один день. Знаменитость рассказала, что возвращается к работе после "пары тяжелых недель".

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда излучала позитив, исполняя свои лучшие хиты в Allianz Parque в Сан-Паулу, Бразилия. Певица была одета в яркое красное платье со смелым разрезом до бедра.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Mariah Carey (@mariahcarey)

 

Недавно артистка рассказала о потере.

"Мое сердце разбито, потому что в минувшие выходные я потеряла маму. К сожалению, из-за трагического поворота событий моя сестра ушла из жизни в тот же день", — сказала она People.

Согласно данным издания, Элисон было 63 года, когда она умерла, а Патриции — 87, причины смерти или дата смерти неизвестны.

Мерайя сказала, что чувствует себя "благословенной", что смогла "провести последнюю неделю" со своей матерью перед ее смертью.

Она добавила: "Я ценю любовь и поддержку всех и уважение к моей конфиденциальности в это невероятно сложное время".

Адвокат Дэвид Бейкер сказал People, что Элисон "прожила трудную жизнь" перед смертью в Нью-Йорке.

"Мы знали, что это произойдет, но это все равно шок. Она довольно быстро заболела, и через месяц ее не стало", — говорит Бейкер.

У Мэрайи были сложные отношения с матерью и сестрой до их смерти.

Элисон была старшей сестрой Мерайи и средним ребенком покойной Патриции и оперного певца Альфреда Кэрри (умершего в 2002 году в возрасте 72 лет). Бывшая пара, также имеющая сына Моргана Кэрри, была жената с 1960-1973 годы и развелась, когда Мерайи было три года.

Напомним, стали известны подробности последних недель жизни Мэттью Перри. А раньше мы писали, что Сандра Буллок впервые появилась на людях после потери любимого.

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