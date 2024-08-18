Меган Маркл вдягла символічну прикрасу принцеси Діани — фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл одягла сережки-метелики покійної свекрухи, принцеси Діани. Прикраса має символічне значення.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Меган Маркл у вишуканій прикрасі принцеси Діани

Меган помітили у золотих сережках-метеликах під час другого дня чотириденного візиту до Колумбії разом з принцом Гаррі. Вона надягла знакову прикрасу під час відвідування школи Colegio La Giralda в районі Санта-Фе в Боготі.

Герцоги Сассекські поспілкувалися із маленькими відвідувачами місцевого дитячого садка, оглянули кампус і взяли участь у художній сесії.

Востаннє покійна принцеса Діана, яка загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році у віці 36 років, одягла ці самі сережки-метелики під час поїздки до Канади зі своїм тодішнім чоловіком Чарльзом у травні 1986 року, коли принц Гаррі був ще малюком.

Рішення Меган одягнути сережки для відвідування школи був символічним, адже Діана працювала вихователькою в дитячому садку Лондону до того, як стала членом королівської родини.

Маркл поєднала сережки з простим образом. Для візиту навчального закладу вона обрала класику — білу блузку на ґудзиках, чорні штани, бежеве пальто і туфлі в тон. Герцогиня Сассекська зібрала волосся в пучок, щоб продемонструвати вишукані сережки.

Меган Маркл відвідала дитячий садочок. Фото: SplashNews.com

Меган Маркл разом із принцом Гаррі у Колумбії. Фото: SplashNews.com

Сережки-метелики на принцесі Діані у 1986 році. Фото:

Shutterstock

Нагадаємо, від принца Гаррі та Меган Маркл пішов помічник. А раніше Меган Маркл розкритикувала відома журналістка.