Меган Маркл вдягла символічну прикрасу принцеси Діани — фото

Меган Маркл надягла золоті сережки принцеси Діани під час візиту до Колумбії
Меган Маркл одягла сережки-метелики покійної свекрухи, принцеси Діани. Прикраса має символічне значення.
Про це пише Page Six.
Меган Маркл у вишуканій прикрасі принцеси Діани
Меган помітили у золотих сережках-метеликах під час другого дня чотириденного візиту до Колумбії разом з принцом Гаррі. Вона надягла знакову прикрасу під час відвідування школи Colegio La Giralda в районі Санта-Фе в Боготі.
Герцоги Сассекські поспілкувалися із маленькими відвідувачами місцевого дитячого садка, оглянули кампус і взяли участь у художній сесії.
Востаннє покійна принцеса Діана, яка загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році у віці 36 років, одягла ці самі сережки-метелики під час поїздки до Канади зі своїм тодішнім чоловіком Чарльзом у травні 1986 року, коли принц Гаррі був ще малюком.
Рішення Меган одягнути сережки для відвідування школи був символічним, адже Діана працювала вихователькою в дитячому садку Лондону до того, як стала членом королівської родини.
Маркл поєднала сережки з простим образом. Для візиту навчального закладу вона обрала класику — білу блузку на ґудзиках, чорні штани, бежеве пальто і туфлі в тон. Герцогиня Сассекська зібрала волосся в пучок, щоб продемонструвати вишукані сережки.
Нагадаємо, від принца Гаррі та Меган Маркл пішов помічник. А раніше Меган Маркл розкритикувала відома журналістка.
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