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Меган Маркл надягла золоті сережки принцеси Діани під час візиту до Колумбії

18 серпня 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Меган Маркл вдягла символічну прикрасу принцеси Діани — фото
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Меган Маркл одягла сережки-метелики покійної свекрухи, принцеси Діани. Прикраса має символічне значення.

Про це пише Page Six.

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Меган Маркл у вишуканій прикрасі принцеси Діани

Меган помітили у золотих сережках-метеликах під час другого дня чотириденного візиту до Колумбії разом з принцом Гаррі. Вона надягла знакову прикрасу під час відвідування школи Colegio La Giralda в районі Санта-Фе в Боготі.

Герцоги Сассекські поспілкувалися із маленькими відвідувачами місцевого дитячого садка, оглянули кампус і взяли участь у художній сесії.

Востаннє покійна принцеса Діана, яка загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році у віці 36 років, одягла ці самі сережки-метелики під час поїздки до Канади зі своїм тодішнім чоловіком Чарльзом у травні 1986 року, коли принц Гаррі був ще малюком.

Рішення Меган одягнути сережки для відвідування школи був символічним, адже Діана працювала вихователькою в дитячому садку Лондону до того, як стала членом королівської родини.

Маркл поєднала сережки з простим образом. Для візиту навчального закладу вона обрала класику — білу блузку на ґудзиках, чорні штани, бежеве пальто і туфлі в тон. Герцогиня Сассекська зібрала волосся в пучок, щоб продемонструвати вишукані сережки.

Меган Маркл надягла золоті сережки принцеси Діани під час візиту до Колумбії - фото 1
Меган Маркл відвідала дитячий садочок. Фото: SplashNews.com
Меган Маркл надягла золоті сережки принцеси Діани під час візиту до Колумбії - фото 2
Меган Маркл разом із принцом Гаррі у Колумбії. Фото: SplashNews.com
Меган Маркл надягла золоті сережки принцеси Діани під час візиту до Колумбії - фото 3
Сережки-метелики на принцесі Діані у 1986 році. Фото: 
Shutterstock

Нагадаємо, від принца Гаррі та Меган Маркл пішов помічник. А раніше Меган Маркл розкритикувала відома журналістка.

принц Гаррі Меган Маркл принцеса Діана королівська родина золото прикраси

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