Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Меган Маркл надела золотые серьги принцессы Дианы во время визита в Колумбию arrow

Меган Маркл надела золотые серьги принцессы Дианы во время визита в Колумбию

18 августа 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Меган Маркл надела символическое украшение принцессы Дианы.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Меган Маркл надела серьги-бабочки покойной свекрови, принцессы Дианы. Украшение имеет символическое значение.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Меган Маркл в изысканном украшении принцессы Дианы

Меган была замечена в золотых серьгах-бабочках во время второго дня четырехдневного визита в Колумбию вместе с принцем Гарри. Она надела знаковое украшение во время посещения школы Colegio La Giralda в районе Санта-Фе в Боготе.

Герцоги Сассекские пообщались с маленькими посетителями местного детского сада, осмотрели кампус и приняли участие в художественной сессии.

В последний раз покойная принцесса Диана, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет, надела эти самые серьги-бабочки во время поездки в Канаду со своим тогдашним мужем Чарльзом в мае 1986 года, когда принц Гарри был еще малышом.

Решение Меган одеть серьги для посещения школы было символическим, ведь Диана работала воспитательницей в детском саду Лондона до того, как стала членом королевской семьи.

Маркл дополнила серьги простым образом. Для визита учебного заведения она выбрала классику — белую блузку на пуговицах, черные брюки, бежевое пальто и туфли в тон. Герцогиня Сассекская собрала волосы в пучок, чтобы продемонстрировать изысканные серьги.

Меган Маркл надела золотые серьги принцессы Дианы во время визита в Колумбию - фото 1
Меган Маркл посетила детский сад. Фото: SplashNews.com
Меган Маркл надела золотые серьги принцессы Дианы во время визита в Колумбию - фото 2
Меган Маркл вместе с принцем Гарри в Колумбии. Фото: SplashNews.com
Меган Маркл надела золотые серьги принцессы Дианы во время визита в Колумбию - фото 3
Серьги-бабочки на принцессе Диане в 1986 году. Фото:
Shutterstock

Напомним, от принца Гарри и Меган Маркл ушел помощник. А раньше Меган Маркл подвергла критике известная журналистка.

принц Гарри Меган Маркл принцесса Диана королевская семья золото украшения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

07:37 На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно

07:30 В Пролетарске Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу

07:30 Какие штрафы ожидают мужчин за границей за необновление данных в ТЦК

07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

07:21 В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС в результате взрыва беспилотника

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:18 Россияне трижды в месяц атакуют Киев ракетами из КНДР — КМВА о последствиях удара по столице утром

07:01 ПриватБанк заблокировал все карты клиента из-за 1280 грн — детали

06:40 Цены на латунь в августе — какая стоимость металлолома в Украине

06:34 Российская попса и русскоязычные исполнители — какую музыку слушают во Львове

06:30 Цены на сою стремительно растут — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Срочная новость

07:37 На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно

07:30 В Пролетарске Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу

07:30 Какие штрафы ожидают мужчин за границей за необновление данных в ТЦК

07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

07:21 В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС в результате взрыва беспилотника

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:18 Россияне трижды в месяц атакуют Киев ракетами из КНДР — КМВА о последствиях удара по столице утром

07:01 ПриватБанк заблокировал все карты клиента из-за 1280 грн — детали

06:40 Цены на латунь в августе — какая стоимость металлолома в Украине

06:34 Российская попса и русскоязычные исполнители — какую музыку слушают во Львове

06:30 Цены на сою стремительно растут — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут