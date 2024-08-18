Меган Маркл надела символическое украшение принцессы Дианы.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл надела серьги-бабочки покойной свекрови, принцессы Дианы. Украшение имеет символическое значение.

Об этом пишет Page Six.

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Меган Маркл в изысканном украшении принцессы Дианы

Меган была замечена в золотых серьгах-бабочках во время второго дня четырехдневного визита в Колумбию вместе с принцем Гарри. Она надела знаковое украшение во время посещения школы Colegio La Giralda в районе Санта-Фе в Боготе.

Герцоги Сассекские пообщались с маленькими посетителями местного детского сада, осмотрели кампус и приняли участие в художественной сессии.

В последний раз покойная принцесса Диана, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет, надела эти самые серьги-бабочки во время поездки в Канаду со своим тогдашним мужем Чарльзом в мае 1986 года, когда принц Гарри был еще малышом.

Решение Меган одеть серьги для посещения школы было символическим, ведь Диана работала воспитательницей в детском саду Лондона до того, как стала членом королевской семьи.

Маркл дополнила серьги простым образом. Для визита учебного заведения она выбрала классику — белую блузку на пуговицах, черные брюки, бежевое пальто и туфли в тон. Герцогиня Сассекская собрала волосы в пучок, чтобы продемонстрировать изысканные серьги.

Меган Маркл посетила детский сад. Фото: SplashNews.com

Меган Маркл вместе с принцем Гарри в Колумбии. Фото: SplashNews.com

Серьги-бабочки на принцессе Диане в 1986 году. Фото:

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Напомним, от принца Гарри и Меган Маркл ушел помощник. А раньше Меган Маркл подвергла критике известная журналистка.