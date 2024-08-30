Маша Кондратенко про те, чи переживає через негативні коментарі

Українська співачка та акторка Маша Кондратенко. Фото: instagram/mashaa.kondratenko

Відома українська співачка Маша Кондратенко часто стикається із негативними коментарями у соцмережах. Зірка вперше зізналася, чи ранять її слова хейтерів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "ТиКиїв".

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Зірка зізналася, що настільки близько до серця сприймала негативні коментарі, що їй довелося звернутися до психолога. Кондратенко вдячна рідним та друзям, які підтримали її у непростий час.

"Було суперскладно, бо такі жахливі речі писали! І важко зрозуміти, чому ти займаєшся творчістю, створюєш пісні, а тобі за це… бажають смерті", — поділилася виконавиця.

Маша зізналася, що змінила ставлення до хейту у соцмережах завдяки цінній пораді друга, блогера та співака Тумазара.

"Він мені пояснив, що деякі люди пишуть мені про те, що я якась смішна, роблю якусь фігню, бо самі не можуть собі цього дозволити, тому й виливають на мене свою агресію, адже бачать у мені те, що хотіли б для себе. І додав: "А ти можеш собі дозволити бути собою", — розповіла Кондратенко.

Виконавиця додала, що нині в нашій країні складний час і вона розуміє, що люди виплескують увесь накопичений негатив у соцмережі.

Нагадаємо, Маша Кондратенко зізналася з ким спілкується із серіалу "Школа". Також вона випустила кліп із загадковою Klavdia Petrivna.