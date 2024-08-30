Маша Кондратенко о том, переживает ли из-за негативных комментариев

Маша Кондратенко ответила, как реагирует на хейт в соцсетях
Известная украинская певица Маша Кондратенко часто сталкивается с негативными комментариями в соцсетях. Звезда впервые призналась, ранят ли ее слова хейтеров.
Об этом она рассказала в интервью "ТиКиев".
Маша Кондратенко о хейтерах
Звезда призналась, что настолько близко к сердцу воспринимала негативные комментарии, что ей пришлось обратиться к психологу. Кондратенко благодарна родным и друзьям, которые поддержали ее в непростое время.
"Было суперсложно, потому что такие ужасные вещи писали! И трудно понять, почему ты занимаешься творчеством, создаешь песни, а тебе за это… желают смерти", — поделилась исполнительница.
Маша призналась, что изменила отношение к хейту в соцсетях благодаря ценному совету друга, блогера и певца Тумазара.
"Он мне объяснил, что некоторые люди пишут мне о том, что я какая-то смешная, делаю какую-то фигню, потому что сами не могут себе этого позволить, поэтому и выливают на меня свою агрессию, ведь видят во мне то, что хотели бы для себя. И добавил: "А ты можешь себе позволить быть собой", — рассказала Кондратенко.
Исполнительница добавила, что сейчас в нашей стране сложное время и она понимает, что люди выливают весь накопленный негатив в соцсети.
Напомним, Маша Кондратенко призналась с кем общается из сериала "Школа". Также она выпустила клип с загадочной Klavdia Petrivna.
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