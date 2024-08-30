Маша Кондратенко о том, переживает ли из-за негативных комментариев

Украинская певица и актриса Маша Кондратенко. Фото: instagram/mashaa.kondratenko

Известная украинская певица Маша Кондратенко часто сталкивается с негативными комментариями в соцсетях. Звезда впервые призналась, ранят ли ее слова хейтеров.

Об этом она рассказала в интервью "ТиКиев".

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Маша Кондратенко о хейтерах

Звезда призналась, что настолько близко к сердцу воспринимала негативные комментарии, что ей пришлось обратиться к психологу. Кондратенко благодарна родным и друзьям, которые поддержали ее в непростое время.

"Было суперсложно, потому что такие ужасные вещи писали! И трудно понять, почему ты занимаешься творчеством, создаешь песни, а тебе за это… желают смерти", — поделилась исполнительница.

Маша призналась, что изменила отношение к хейту в соцсетях благодаря ценному совету друга, блогера и певца Тумазара.

"Он мне объяснил, что некоторые люди пишут мне о том, что я какая-то смешная, делаю какую-то фигню, потому что сами не могут себе этого позволить, поэтому и выливают на меня свою агрессию, ведь видят во мне то, что хотели бы для себя. И добавил: "А ты можешь себе позволить быть собой", — рассказала Кондратенко.

Исполнительница добавила, что сейчас в нашей стране сложное время и она понимает, что люди выливают весь накопленный негатив в соцсети.

Напомним, Маша Кондратенко призналась с кем общается из сериала "Школа". Также она выпустила клип с загадочной Klavdia Petrivna.