Майкл Дуглас спростував походження предків з Одеси

Американський актор Майкл Дуглас. Скриншот: Новини.LIVE

Напередодні до столиці України на Саміт перших леді та джентльменів приїхав голлівудський актор Майкл Дуглас. Також оскароносна зірка завітав на телебачення де поставив крапку над "і" у своєму походженні.

Відповідне відео з’явилось в ТСН.

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Майкл Дуглас спростував походження з Одеси

На офіційних сторінках актора є інформація, що предки по лінії батька походять з Білорусі. Але чимало українців вважають, і це поширювалось в пресі, що бабуся і дідусь Майкла Дугласа народились в Одесі. Оскароносний актор зауважив — він чув про це, втім все не так.

"Ми робили дослідження в Нью-Йорку, отже детально в усьому розібралися. Мої предки з Білорусі. Мій дідусь Гаррі поїхав звідти до США у 1904 році... Реальність була в тому, що він був грабіжником і були ще брати, я їх не знав, які були теж частиною тієї команди і мали залишити країну з тієї причини", — зізнався Майкл Дуглас.

Актор почав досліджувати історію своєї родини і виявив, що те білоруське село було в Чорнобильській зоні і зараз воно не існує. Бо ця територія постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС 1986 року.

Для Дугласа це перший візит до України. Його особисто запросила перша леді Олена Зеленська. За словами актора, він був вражений Києвом, бо до поїздки думав, що столиця виглядає як колись східний Берлін. Дуглас закликав більше показувати життя українців в містах, аби за кордоном про це більше знали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко нагодував в Києві Майкла Дугласа. Також ми розповідали, чому в канадському Торонто скасували показ пропагандистської стрічки "Росіяни на війні".