Майкл Дуглас опроверг происхождение предков из Одессы

Американский актер Майкл Дуглас. Скриншот: Новини.LIVE

Накануне в столицу Украины на Саммит первых леди и джентльменов приехал голливудский актер Майкл Дуглас. Также оскароносная звезда посетил телевидение, где поставил точку над "і" в своем происхождении.

Соответствующее видео появилось в ТСН.

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На официальных страницах актера есть информация, что предки по линии отца происходят из Белоруссии. Но многие украинцы считают, и это распространялось в прессе, что бабушка и дедушка Майкла Дугласа родились в Одессе. Оскароносный актер отметил — он слышал об этом, впрочем, все не так.

"Мы проводили исследования в Нью-Йорке, так что подробно во всем разобрались. Мои предки из Беларуси. Мой дедушка Гарри уехал оттуда в США в 1904 году... Реальность была в том, что он был грабителем и были еще братья, я их не знал, которые были тоже частью той команды и должны были покинуть страну по той причине", — признался Майкл Дуглас.

Актер начал исследовать историю своей семьи и обнаружил, что это белорусское село было в Чернобыльской зоне и сейчас оно не существует. Потому что эта территория пострадала в результате аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Для Дугласа это первый визит в Украину. Его лично пригласила первая леди Елена Зеленская. По словам актера, его поразил Киев, потому что до поездки думал, что столица выглядит когда-то восточный Берлин. Дуглас призвал больше показывать жизнь украинцев в городах, чтобы за границей об этом больше знали.

Напомним, ранее мы писали, что победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко накормил в Киеве Майкла Дугласа. Также мы рассказывали, почему в канадском Торонто упразднили показ пропагандистской ленты "Русские на войне".