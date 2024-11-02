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Маєток Лайми Вайкуле постраждав внаслідок сильного буревію

2 листопада 2024 18:36
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Буревій пошкодив маєток Лайми Вайкуле в Юрмалі
Латвійська співачка Лайма Вайкуле. Фото: Instagram/
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

Вихідними, 2-3 листопада, в Латвії та на східному узбережжі Балтійського моря спостерігаються складні погодні умови. Буревій наробив лиха в багатьох містах країни, зокрема, і в Юрмалі. Саме там живе співачка Лайма Вайкуле. Вона показала наслідки негоди на своєму маєтку.

Про це артистка повідомила у своїх соцмережах

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Буревій пошкодив маєток Лайми Вайкуле

Буря призвела порушення електропостачання. У суботу, 2 листопада, по всій Латвії без електрики залишалося близько 4 000 споживачів. Співачка лайма Вайкуле, яка підтримала Україну після початку повномасштабної війни, не зазначила, чи було світло в її житлі.

Втім вона опублікувала відео з великою сосною, яка росла на подвір’ї її маєтку. Сильний вітер повалив дерево. Вайкуле була в кадрі разом зі своїм улюбленим песиком.

Вайкуле назвала подію "соснопадом" і зазначила, що негода в її маєтку сталась, коли вона з близькими спали. Дерево впало на галявину та не завдало великої шкоди для 70-річної артистки.   

Зазначимо, що у Ризі сильний вітер зірвав конструкції на восьми житлових будинках, внаслідок чого змінено рух трамваїв. До полудня суботи по всій країні діяло жовте попередження Латвійського центру довкілля, геології та метеорології. З 20:00 суботи до 03:00 неділі, 3 листопада, метеорологи оголосили помаранчеве попередження у зв'язку із сильним вітром.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни накинулися на Лайму Вайкуле через правду про війну в Україні. Також ми розповідали, що король Великої Британії Чарльз III відреагував на смертоносну повінь в іспанській Валенсії.

закордонні зірки Лайма Вайкуле вітер Латвія співачка стихійне лихо

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