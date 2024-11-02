Ураган повредил имение Лаймы Вайкуле в Юрмале

Латвийская певица Лайма Вайкуле. Фото: Instagram/

На выходных, 2-3 ноября, в Латвии и на восточном побережье Балтийского моря наблюдаются сложные погодные условия. Ураган наделал беды во многих городах страны, в частности, и в Юрмале. Там живет певица Лайма Вайкуле. Она показала последствия непогоды в своем имении.

Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

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Буря привела к нарушению электроснабжения. В субботу, 2 ноября, по всей Латвии без электричества оставалось около 4000 потребителей. Певица лайма Вайкуле, поддержавшая Украину после начала полномасштабной войны, не отметила, был ли свет в ее жилище.

Впрочем, она опубликовала видео с большой сосной, которая росла во дворе ее имения. Сильный ветер повалил дерево. Вайкуле была в кадре вместе со своей любимой собачкой.

Вайкуле назвала событие "соснопадом" и отметила, что непогода в ее имении произошла, когда она с близкими спала. Дерево упало на лужайку и не причинило большого вреда для 70-летней артистки.

Отметим, что в Риге сильный ветер сорвал конструкции на восьми жилых домах, в результате чего изменено движение трамваев. До полудня субботы по всей стране действовало желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. С 20:00 субботы по 03:00 воскресенья, 3 ноября, метеорологи объявили оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром.

Напомним, ранее мы писали, что россияне набросились на Лайма Вайкуле из-за правды о войне в Украине. Также мы рассказывали, что король Великобритании Чарльз III отреагировал на смертоносное наводнение в испанской Валенсии.