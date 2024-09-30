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Має вигляд не на 28 — у мережі прокоментували нещодавній образ Кендалл Дженнер

30 вересня 2024 06:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Має вигляд не на 28 — у мережі прокоментували нещодавній образ Кендалл Дженнер
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Вона одна з найвідоміших супермоделей у світі. Але нові зображення Кендалл Дженнер викликали чутки в соціальних мережах про те, що зірка піддалася косметичним корекціям.

Про це пише Daily Mail.

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Під час міланського тижня моди Bottega Veneta весна-літо 2025 Кендалл зробила блискучий макіяж і продемонструвала своє нове світле волосся. Проте соціальні мережі спалахнули, звинувачуючи посла L'Oréal Paris у тому, що вона має вигляд набагато старший за 28 років.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В одному TikTok, який переглядали 2,5 мільйона разів, користувач сказав, що Кендалл раніше була "ідеальним зразком", але додав: "Я просто думаю, що краще відмовитися від філерів. Це вас трохи старить. Мені це вже не схоже на 28-річну жінку".

Кендалл рішуче заперечує, що коли-небудь робила пластичну операцію, але шанувальники вже давно припускають, що вона використовує філери — процедура, яка не відповідає віку, стає все більш поширеною серед молодих жінок.

Лікар Емма Веджворт, дерматолог-консультант і представник British Skin Foundation, розповіла, що філери у молодих людей "часто можуть мати неприродний вигляд".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Дермальні філери спочатку використовувалися для компенсації втрати об’єму старіючого обличчя. Коли вони використовуються для збільшення у молодих людей або для зміни оригінальних рис, це часто може виглядати неприродно. Наше око сприймає це на вигляд старше, так само, як макіяж на маленьких дітях — це виглядає трохи недоречно", — розповіла лікар.

Колега-консультант-дерматолог, доктор Емма Крейторн, яка працює в Британській групі косметичної дерматології, сказала, що "проблеми виникають щоразу, коли використовується досить велика кількість філерів".

Вона розповіла: "Раніше казали, що ці філери розчиняться, і організм їх з’їсть, у вас їх не буде через шість місяців, дев’ять місяців або рік. Але я роблю МРТ своїм пацієнтам через три, чотири чи п’ять років після того, як їм поставили філери, і я все ще бачу там їх".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Експерти з косметики припустили, що новий вигляд моделі, ймовірно, є результатом видалення буккального жиру, а також операцій на обличчі.

Доктор Хоутан Чабокі, вашингтонський пластичний хірург, сказав, що підозрює, що Кендалл пройшла кілька процедур.

"Ніс виглядає тоншим у переніссі та кінчику. Частина хряща, ймовірно, була видалена, а кістка модифіковані. Її губи трохи повніші та товщі. Цього зазвичай можна досягти за допомогою філерів. Деякі пацієнти також отримують там ін’єкції жиру або роблять губи ботоксом. Малоймовірно, що вона робила операцію на підняття верхньої повіки, як правило, це робиться у літніх пацієнтів. Можливо, вона робила ботокс і філери на обличчі", — розповів лікар.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тим часом доктор Саул Лахіджані, пластичний хірург з Інституту пластичної хірургії Беверлі-Гіллз, сказав своїм 15 000 підписників у TikTok: "Подивіться на її очі та лоб. Її брови більш підняті, очі більш відкриті. Вона зробила трохи лисячі очі. Подивіться на її ніс спереду і на кінчик, який він круглий. Тепер гостріше. Вона точно робила ринопластику. Що стосується нижньої частини обличчя, вона тепер більш гостра. Їй, ймовірно, тут робили видалення буккального жиру. Загалом, вона одна з найприродніших Кардаш’ян. Вона має чудовий вигляд".

Підтяжка обличчя "лисиця" — це безхірургічна процедура, яка полягає в тому, що розчинні нитки вводяться під поверхню шкіри та туго натягуються, щоб розтягнути кути верхніх повік. Ринопластика передбачає операцію, яка виконується зсередини ніздрів — закрита ринопластика — або робиться невеликий розріз на носі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зламавши та переставивши бічну носову кістку, хірург також може зменшити ширину носа та досягти вужчого вигляду.

Тим часом філери — як правило, ін’єкції колагену або гіалуронової кислоти, щоб зменшити зморшки та додати об’єм обличчю.

Минулого року доктор Ендрю Передо, який спеціалізується на естетичних процедурах на обличчі, також припустив, що Кендалл зробила ринопластику та збільшила губи.

"Єдине, що я дійсно можу сказати, що кидається в очі, це її ніс. Він виглядає трохи вишуканіше, я б сказав, тому я вважаю, що вона пішла на ринопластику, щоб досягти цього ефекту", — розповів він. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Відповідаючи на припущення у 2017 році про те, що вона робила пластику, Кендалл сказала: "Як моделі, навіщо мені реконструювати обличчя? Це навіть не має сенсу. Це божевілля, тому що іноді я відчуваю, що люди просто хочуть, щоб я програла".

У червні 2021 року Кендалл також сказала ведучому шоу Bravo Енді Коену, що її родина не підтримує нереалістичні стандарти краси: "Нам усім дуже подобається піклуватися про себе та бути здоровими. Тож я думаю, що єдине, що ми насправді намагаємося представити, — це бути найздоровішою версією себе".

Нагадаємо, Кендалл Дженнер показала бездоганну фігуру.  А раніше ми писали, що Кендалл Дженнер відтворила культову фотосесію Вікторії Бекхем.

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