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Выглядит не на 28 — в сети прокомментировали недавний образ Кендалл Дженнер

30 сентября 2024 06:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Выглядит не на 28 — в сети прокомментировали недавний образ Кендалл Дженнер
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Она одна из самых известных супермоделей в мире. Но новые изображения Кендалл Дженнер спровоцировали слухи в социальных сетях, что звезда подверглась косметическим коррекциям.

Об этом пишет Daily Mail.

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Во время миланской недели моды Bottega Veneta весна-лето 2025 года Кендалл сделала блестящий макияж и продемонстрировала свои новые светлые волосы. Однако социальные сети взорвались, обвиняя посла L'Oréal Paris в том, что она выглядит намного старше 28 лет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В одном TikTok, который просматривали 2,5 миллиона раз, пользователь сказал, что Кендалл раньше была "идеальным образцом", но добавил: "Я просто думаю, что лучше отказаться от филлеров. Это вас немного старит. Мне это уже не похоже на 28 -летнюю женщину".

Кендалл решительно отрицает, что когда-либо делала пластическую операцию, но поклонники уже давно предполагают, что она использует филлеры — не соответствующая возрасту процедура становится все более распространенной среди молодых женщин.

Врач Эмма Веджворт, дерматолог-консультант и представитель British Skin Foundation, рассказала, что филеры у молодых людей "часто могут выглядеть неестественно".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Дермальные филлеры сначала использовались для компенсации потери объема стареющего лица. Когда они используются для увеличения у молодых людей или для изменения оригинальных черт, это часто может выглядеть неестественно. Наш глаз воспринимает это как вид старше, так же, как макияж на маленьких детях — это выглядит немного некстати", — рассказала врач.

Коллега-консультант-дерматолог, доктор Эмма Крейторн, работающая в Британской группе косметической дерматологии, сказала, что "проблемы возникают всякий раз, когда используется достаточно большое количество филлеров".

Она рассказала: "Раньше говорили, что эти филлеры растворятся, и организм их съест, у вас их не будет через шесть месяцев, девять месяцев или год. Но я делаю МРТ своим пациентам через три, четыре или пять лет после того, как им поставили филлеры, и я все еще вижу там их".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эксперты по косметике предположили, что новый вид модели, по всей вероятности, является результатом удаления буккального жира, а также операций на лице.

Доктор Хоутан Чабоки, вашингтонский пластический хирург, сказал, что подозревает, что Кендалл прошла несколько процедур.

"Нос выглядит тоньше в переносице и кончике. Часть хряща, вероятно, была удалена, а кость модифицирована. Ее губы немного полнее и толще. Это обычно можно достичь с помощью филлеров. Некоторые пациенты также делают инъекции жира или наполняют губы ботоксом. Маловероятно, что она делала операцию по поднятию верхнего века, как правило, это делается у пожилых пациентов. Возможно, она делала ботокс и филлеры на лице", — рассказал врач.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Между тем доктор Саул Лахиджани, пластический хирург из Института пластической хирургии Беверли-Хиллз, сказал своим 15 000 подписчикам в TikTok: "Посмотрите на ее глаза и лоб. Ее брови более приподняты, глаза более открыты. Она сделала немного лисьи глаза. Посмотрите на ее нос спереди и на кончик, какой он был . Теперь он острее. Она точно делала ринопластику. Что касается нижней части лица, она теперь более острая. Ей, вероятно, здесь произвнли удаление буккального жира. В общем, она одна из самых естественных из Кардашьян. Она выглядит отлично".

Подтяжка лица "лиса" — это бесхирургическая процедура, заключающаяся в том, что растворимые нити вводятся под поверхность кожи и туго натягиваются, чтобы растянуть углы верхних век. Ринопластика предусматривает операцию, выполняемую изнутри ноздрей — закрытую ринопластику — или делается небольшой разрез на носу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сломав и переставив боковую носовую кость, хирург также может уменьшить ширину носа и достичь более узкого вида.

Между тем филлеры — как правило, инъекции коллагена или гиалуроновой кислоты, чтобы уменьшить морщины и придать объем лицу.

В прошлом году доктор Эндрю Передо, специализирующийся на эстетических процедурах на лице, также предположил, что Кендалл сделала ринопластику и увеличила губы.

"Единственное, что я действительно могу сказать, что бросается в глаза, это ее нос. Он выглядит чуть-чуть изысканнее, я бы сказал, поэтому я считаю, что она пошла на ринопластику, чтобы достичь этого эффекта", — рассказал он.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отвечая на предположение в 2017 году о том, что она делала пластику, Кендалл сказала: "Как модели, зачем мне менять лицо? Это даже не имеет смысла. Это безумие, потому что иногда я чувствую, что люди просто хотят, чтобы я проиграла" .

В июне 2021 года Кендалл также сказала ведущему шоу Bravo Энди Коэну, что ее семья не поддерживает нереалистичные стандарты красоты: "Нам всем очень нравится заботиться о себе и быть здоровыми. Поэтому я думаю, что единственное, что мы действительно пытаемся представить, — это быть самой здоровой версией себя".

Напомним, Кендалл Дженнер показала идеальную фигуру. А раньше мы писали, что Кендалл Дженнер воспроизвела культовую фотосессию Виктории Бекхэм.

соцсети Кендалл Дженнер зарубежные звезды звезды молодость

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