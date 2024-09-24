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Лопес та Аффлек хочуть залишитися друзями після розлучення — чому так вирішили

24 вересня 2024 00:30
Віталій Ковальчук - Редактор
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек планують залишитися друзями після розлучення
Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: X/jloaffleck
Віталій Ковальчук - Редактор

Шлюборозлучний процес американських знаменитостей Дженніфер Лопес та Бена Аффлека в самому розпалі. Попри це титулована співачка та відомий актор хочуть зберегти дружні стосунки. 

Про це повідомляє видання People

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Джерело видання запевняє, що знаменитості не хочуть припиняти спілкування заради дітей.  Лопес є мамою 16-річних близнюків Макса та Емми від колишнього чоловіка, співака Марка Ентоні. У Аффлека троє дітей від колишньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер: Вайолет (18 років), Серафіна (15 років) і Семюель (12 років).

"Вони хочуть показати дітям, що все по-дружньому. Хочуть залишити дружні стосунки, бо любові все ще багато", — запевнило джерело People.

Лопес подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня, у другу річницю їхнього весілля. Хоча по факту це була друга, офіційна церемонія з усіма близькими. До цього вони одружилися в Лас-Вегасі 17 липня 2022 року.

Лопес та Аффлек
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на обкладинці глянцю після весілля. Фото: People

Джей Ло подали позов до Верховного суду округу Лос-Анджелес і вказали 26 квітня 2024 року як дату розлучення. Співачка подала на розлучення без адвоката і технічно сама себе представляла. Причиною розриву згідно з документами стали непримиренні розбіжності.

Офіційно колишня зіркова пара не коментувала розлучення. Через що до Дженніфер та Бена прикута увага таблоїдів та фанатів. Подейкують, що саме через проблеми в сімейному житті Лопес скасувала свій концертний тур містами США та Канади. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джей Ло підтримала Камалу Гарріс у передвиборчих перегонах США. Також ми розповідали, що команда Дженніфер Лопес перебуває у стані підвищеної готовності через судові справи репера Шона Комбса.

діти Дженіфер Лопес Бен Аффлек Зіркове розлучення закордонні зірки

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