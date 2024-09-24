Дженніфер Лопес та Бен Аффлек планують залишитися друзями після розлучення

Лопес та Аффлек хочуть залишитися друзями після розлучення — чому так вирішили
Шлюборозлучний процес американських знаменитостей Дженніфер Лопес та Бена Аффлека в самому розпалі. Попри це титулована співачка та відомий актор хочуть зберегти дружні стосунки.
Про це повідомляє видання People.
Джей Ло та Бен Аффлек хочуть залишитися друзями
Джерело видання запевняє, що знаменитості не хочуть припиняти спілкування заради дітей. Лопес є мамою 16-річних близнюків Макса та Емми від колишнього чоловіка, співака Марка Ентоні. У Аффлека троє дітей від колишньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер: Вайолет (18 років), Серафіна (15 років) і Семюель (12 років).
"Вони хочуть показати дітям, що все по-дружньому. Хочуть залишити дружні стосунки, бо любові все ще багато", — запевнило джерело People.
Лопес подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня, у другу річницю їхнього весілля. Хоча по факту це була друга, офіційна церемонія з усіма близькими. До цього вони одружилися в Лас-Вегасі 17 липня 2022 року.
Джей Ло подали позов до Верховного суду округу Лос-Анджелес і вказали 26 квітня 2024 року як дату розлучення. Співачка подала на розлучення без адвоката і технічно сама себе представляла. Причиною розриву згідно з документами стали непримиренні розбіжності.
Офіційно колишня зіркова пара не коментувала розлучення. Через що до Дженніфер та Бена прикута увага таблоїдів та фанатів. Подейкують, що саме через проблеми в сімейному житті Лопес скасувала свій концертний тур містами США та Канади.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Джей Ло підтримала Камалу Гарріс у передвиборчих перегонах США. Також ми розповідали, що команда Дженніфер Лопес перебуває у стані підвищеної готовності через судові справи репера Шона Комбса.
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