Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют остаться друзьями после развода

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: X/jloaffleck

Бракоразводный процесс американских знаменитостей Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в самом разгаре. Несмотря на это, титулованная певица и известный актер хотят сохранить дружеские отношения.

Об этом сообщает издание People.

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Источник издания уверяет, что знаменитости не хотят прекращать общение ради детей. Лопес является мамой 16-летних близнецов Макса и Эммы от бывшего мужа, певца Марка Энтони. У Аффлека трое детей от бывшей супруги, актрисы Дженнифер Гарнер: Вайолет (18 лет), Серафина (15 лет) и Сэмюэль (12 лет).

"Они хотят показать детям, что все по-дружески. Хотят оставить дружеские отношения, потому что любви все еще много", — заверил источник People.

Лопес подала на развод с Аффлеком 20 августа, во вторую годовщину их свадьбы. Хотя по факту это была вторая, официальная церемония со всеми близкими. До этого они поженились в Лас-Вегасе 17 июля 2022 года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на обложке глянца после свадьбы. Фото: People

Джей Ло подала иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес и указала 26 апреля 2024 как дату развода. Певица подала на развод без адвоката и технически сама себя представляла. Причиной разрыва согласно документам стали непримиримые разногласия.

Официально бывшая звездная пара не комментировала развод. Из-за чего к Дженнифер и Бену приковано внимание таблоидов и фанатов. Поговаривают, что именно из-за проблем в семейной жизни Лопес отменила свой концертный тур по городам США и Канады.

Напомним, ранее мы писали, что Джей Ло поддержала Камалу Харрис в предвыборной гонке США. Также мы рассказывали, что команда Дженнифер Лопес находится в состоянии повышенной готовности из-за судебных дел рэпера Шона Комбса.