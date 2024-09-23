Джей Ло та Джулія Робертс обирають Камалу Гарріс — відео

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Відомі зірки підтримали кандидатку на посаду президентки США Камалу Гарріс. Серед селебріті — співачка Дженніфер Лопес, акторки Меріл Стріп та Джулія Робертс, коміки Кріс Рок та Бен Стіллер і не тільки.

Всі вони виказали свої думки на шоу Опри Вінфрі.

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Американська телеведуча Опра Вінфрі запросила на своє шоу "Об'єднані заради Америки" голлівудських зірок. Цей проєкт був фактично віртуальним мітингом на підтримку Камали Гарріс у штаті Мічиган.

Акторка Меріл Стріп відразу звернулась до Гарріс "президентко" та побажала, щоб саме так всі так і називали кандидатку в найближчому майбутньому.

"Нехай мої слова — та Богу у вуха", — додала акторка.

Зірка фільму "1+1. Нова історія" Браян Кренстон вперше за багато років готовий піти на вибори. Він давно не відчував такого оптимізму та надії на зміни в країні.

"Я просто посміхаюся від вуха до вуха. Я ніколи не відчував стільки радості та оптимізму під час кампанії за довгий час. Я дуже вдячний Камалі за те, що вона змогла повернути це почуття оптимізму та подолати цинізм, озлобленість і злобу, які, здається, витають у Вашингтоні", — сказав він.

Джулія Робертс та Джей Ло були серед усіх запрошених гостей, які публічно підтримали Гарріс. Однак, окремої промови щодо цього не було.

Нагадаємо, що мега популярна артистка Тейлор Свіфт закликала голосувати за Камалу. Натомість Трамп опублікував у соцмережах фейк, на якому перевернув ситуацію на свою користь. Також кандидатку підтримує відома співачка Біллі Айліш.

Раніше Камала Гарріс прийняла запрошення на дебати та тепер очікує на відповідь опонента Дональда Трампа.