Джей Ло и Джулия Робертс выбирают Камалу Гаррис.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Известные звезды поддержали кандидата на пост президентки США Камалу Гаррис. Среди селебрити — певица Дженнифер Лопес, актрисы Мэрил Стрип и Джулия Робертс, комики Крис Рок и Бен Стиллер и не только.

Все они высказали свои мысли на шоу Опры Уинфри.

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Американская телеведущая Опра Уинфри пригласила на свое шоу "Объединенные ради Америки" голливудских звезд. Этот проект был фактически виртуальным митингом в поддержку Камалы Гаррис в штате Мичиган.

Актриса Мерил Стрип сразу обратилась к Гаррис "президент" и пожелала, чтобы именно так все и называли кандидатку в ближайшем будущем.

"Пусть мои слова — и Богу в уши", — добавила актриса.

Звезда фильма "1+1. Новая история" Брайан Кренстон впервые за многие годы готов пойти на выборы. Он давно не испытывал такого оптимизма и надежды на перемены в стране.

"Я просто улыбаюсь от уха до уха. Я никогда не испытывал столько радости и оптимизма во время кампании за долгое время. Я очень благодарен Камале за то, что она смогла вернуть это чувство оптимизма и преодолеть цинизм, озлобленность и злобу, которые, кажется, витают в Вашингтоне", — сказал он.

Джулия Робертс и Джей Ло были среди всех приглашенных гостей, публично поддержавших Гаррис. Однако отдельного монолога по этому поводу не было.

Напомним, что мега популярная артистка Тейлор Свифт призвала голосовать за Камалу. Трамп опубликовал в соцсетях фейк, на котором перевернул ситуацию в свою пользу. Также Гаррис поддерживает известная певица Билли Айлиш.

Ранее Камала Гаррис приняла приглашение на дебаты и теперь ожидает ответ от оппонента Дональда Трампа.