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Лео стояв на колінах — Вінслет розкрила нові подробиці про знімання "Титаніку"

29 вересня 2024 16:50
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Фільм "Титанік" — Кейт Вінслет розповіла деталі про зйомку легендарних сцен культового кіно
Кадр з фільму "Титанік". Фото: скриншот
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Голлівудська акторка Кейт Вінслет розповіла неочікувані факти про культову стрічку "Титанік". Зірка розкрила деталі знімання деяких сцен.

Подробицями знаменитість поділилася з виданням People.

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Минуло вже 27 років від прем'єри стрічки, але деякі секрети про знімальний процес досі залишаються не розкритими. 

Як розповіла Кейт, аби відзняти найдраматичнішу сцену фільму у воді, команді довелося піти на хитрощі. Насправді, за словами акторки, води у бесійні було дуже мало, тож Леонардо Ді Капріо, який виконав роль Джека, стояв буквально на колінах перед Вінслет, яка лежала на дверях. Тому, як зазначила Кейт, їй було дуже легко виходити з басейну та пірнати в нього знову для продовження роботи.

Завдяки професійній роботі команди глядачі навіть і не помітили цей нюанс, адже актори ніби і справді перебувають посеред океану.

Кадр з фільму "Титанік"
Сцена з фільму "Титанік". Фото: скриншот

Зірка також прокоментувала одвічну суперечку фанатів щодо того, чи зміг би Джек поміститися на дверях разом із Розою та врятуватися. 

"Це був досить незручний момент. Все могло лопнути, як бульбашка. Води було по пояс і Лео, насправді, стояв на колінах", — сказала акторка.

Після таких подробиць Кейт пожартувала, що взагалі-то не мала про них розповідати.

"Я не маю цього говорити, бо мені після цього зателефонує Джеймс Кемерон", — жартома додала Вінслет.

Нагадаємо, нещодавно Кейт Вінслет знялася у новій фотосесії, в якій відмовилася приховувати зайву вагу.

Раніше ми розповідали, які нові серіали варто подивтися цієї осені.

фільм Титанік Леонардо Ді Капріо закордонні зірки зйомки

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