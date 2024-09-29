Фильм "Титаник" — Кейт Уинслет рассказала детали о съемке легендарных сцен культового кино

Кадр из фильма "Титаник"

Голливудская актриса Кейт Уинслет рассказала неожиданные факты о культовой ленте "Титаник". Звезда раскрыла детали съемки некоторых сцен.

Подробностями знаменитость поделилась с изданием People.

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Кейт Уинслет раскрыла детали съемок фильма "Титаник"

Прошло уже 27 лет после премьеры фильма, но некоторые секреты о съемочном процессе до сих пор остаются нераскрытыми.

Как рассказала Кейт, чтобы снять самую драматичную сцену фильма в воде, команде пришлось пойти на уловки. На самом деле, по словам актрисы, воды в бассейне было очень мало, поэтому Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль Джека, стоял буквально на коленях перед лежавшей на дверях Уинслет.

Потому, как отметила Кейт, ей было очень легко выходить из бассейна и опускаться в него снова для продолжения работы.

Благодаря профессиональной работе команды зрители даже не заметили этот нюанс, ведь актеры как будто и в самом деле находятся посреди океана.

Сцена из фильма "Титаник"

Звезда также прокомментировала извечный спор фанатов относительно того, смог бы Джек поместиться на дверях вместе с Розой и спастись.

"Это был довольно неудобный момент. Все могло лопнуть как пузырь. Воды было по пояс и Лео, на самом деле, стоял на коленях", — сказала актриса.

После таких подробностей Кейт пошутила, что вообще-то не должна о них рассказывать.

"Я не должна этого говорить, потому что мне после этого позвонит Джеймс Кэмерон", — в шутку добавила Уинслет.

Напомним, недавно Кейт Уинслет снялась в новой фотосессии, в которой отказалась скрывать лишний вес.

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