Весілля Лани Дель Рей — зірку заскочили із обручкою

Лану Дель Рей заскочили на побаченні з розкішною обручкою
Популярну співачку Лану Дель Рей після таємного весілля заскочили на побаченні із чоловіком Джеремі Дюфреном. Артистка насолоджується своїм новим статусом дружини.
Про це пише Page Six.
Лана Дель Рей проводить час із чоловіком
Виконавиця і гід по алігаторам були сфотографовані, коли виходили з ресторану з упакованою їжею. Молодята сиділи на підлозі біля закладу, спілкувалися і поп-зірка милувалася весільною обручкою із перлиною.
Лана тепло притулилася до Дюфрена та поцілувала його руку, в той час як він, здавалося, тримав сигарету. Для побачення зірка обрала білу мереживну мінісукню, джинсову куртку і білі балетки. Своє густе волосся Лана зібрала в пучок.
Дюфрен був одягнений у сіру футболку, шорти кольору хакі, кросівки, капелюх і сонцезахисні окуляри. Він також був помічений зі срібною обручкою.
Пару помітили через кілька днів після того, як вони в колі близьких та друзів у Лас-Вегасі таємно зіграли весілля.
Нагадаємо, Лану Дель Рей запідозрили у нездоровому схудненні. А раніше Лана Дель Рей знялась у рекламі бренду Кім Кардаш'ян.
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