Весілля Лани Дель Рей — зірку заскочили із обручкою

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/honeymoon/

Популярну співачку Лану Дель Рей після таємного весілля заскочили на побаченні із чоловіком Джеремі Дюфреном. Артистка насолоджується своїм новим статусом дружини.

Про це пише Page Six.

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Виконавиця і гід по алігаторам були сфотографовані, коли виходили з ресторану з упакованою їжею. Молодята сиділи на підлозі біля закладу, спілкувалися і поп-зірка милувалася весільною обручкою із перлиною.

Лана тепло притулилася до Дюфрена та поцілувала його руку, в той час як він, здавалося, тримав сигарету. Для побачення зірка обрала білу мереживну мінісукню, джинсову куртку і білі балетки. Своє густе волосся Лана зібрала в пучок.

Дюфрен був одягнений у сіру футболку, шорти кольору хакі, кросівки, капелюх і сонцезахисні окуляри. Він також був помічений зі срібною обручкою.

Лана Дель Рей на побаченні. Фото: BACKGRID

Лана Дель Рей із Джеремі Дюфреном. Фото: BACKGRID

Обручка Лани Дель Рей. Фото: BACKGRID

Пару помітили через кілька днів після того, як вони в колі близьких та друзів у Лас-Вегасі таємно зіграли весілля.

Нагадаємо, Лану Дель Рей запідозрили у нездоровому схудненні. А раніше Лана Дель Рей знялась у рекламі бренду Кім Кардаш'ян.