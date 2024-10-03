Свадьба Ланы Дель Рэй — звезду заскочили с кольцом

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/honeymoon/

Популярную певицу Лану Дель Рэй после тайной свадьбы застали на свидании с мужем Джереми Дюфреном. Артистка наслаждается своим новым статусом супруги.

Об этом пишет Page Six.

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Исполнительница и гид по аллигаторам были сфотографированы, когда выходили из ресторана с упакованной едой. Молодожены сидели на полу возле заведения, общались и поп-звезда любовалась свадебным кольцом с жемчужиной.

Лана тепло прижалась к Дюфрену и поцеловала его руку, в то время как он, казалось, держал сигарету. Для свидания звезда выбрала белое кружевное мини-платье, джинсовую куртку и белые балетки. Свои густые волосы Лана собрала в пучок.

Дюфрен был одет в серую футболку, шорты цвета хаки, кроссовки, шляпу и солнцезащитные очки. Он также был замечен с серебряным кольцом.

Лана Дель Рэй на свидании. Фото: BACKGRID

Лана Дель Рэй с Джереми Дюфреном. Фото: BACKGRID

Обручальное кольцо Ланы Дель Рэй. Фото: BACKGRID

Пару заметили через несколько дней после того, как они в кругу близких и друзей в Лас-Вегасе тайно сыграли свадьбу.

Напомним, Лану Дель Рэй заподозрили в нездоровом похудении. А раньше Лана Дель Рэй снялась в рекламе бренда Ким Кардашьян.