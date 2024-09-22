"Квартал 95" висміяв бажання Усика стати міністром спорту — відео

Гумористичне шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Зірка студії "Квартал 95" Володимир Остапчук висміяв спортсмена Олександра Усика. Він вважає, що бажання боксера стати міністром спорту України — небезпечне для футболістів та інших підлеглих.

Відео показали в YouTube.

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"Квартал 95" висміяв бажання Усика стати міністром спорту

Український боксер Олександр Усик розбурхав громадськість своєю заявою про плани щодо політичної кар'єри.

"Я із задоволенням став би міністром спорту. І я стану їм", — заявив спортсмен.

Квартал пожартував, що тепер актуальному міністру доведеться захищати свій титул в 12 раундах. А також примітили, що при Усику збірна з футболу не мала б права програти Чехії, Албанії та Румунії.

"Бо одна справа пропустити три від румунів, а інша — "трійочку" від Усика", — пожартував Остапчук.

Водночас гумористи радіють, що боксер не прагне стати мером Києва. Адже тоді вся Україна дивилась би на дуже небезпечний двобій — Кличко проти Усика.

Нагадаємо, "Квартал 95" потролив кандидата в президенти США Дональда Трампа. Також гумористи вкотре розчарували українців, коли влаштували танці під відео з загиблим захисником.