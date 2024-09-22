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Квартал "потролив" Усика, який зібрався стати міністром спорту — відео

22 вересня 2024 17:00
Валерія Соколенко - Редактор
"Квартал 95" висміяв бажання Усика стати міністром спорту — відео
Гумористичне шоу "Пекучі News". Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

Зірка студії "Квартал 95" Володимир Остапчук висміяв спортсмена Олександра Усика. Він вважає, що бажання боксера стати міністром спорту України — небезпечне для футболістів та інших підлеглих.

Відео показали в YouTube. 

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"Квартал 95" висміяв бажання Усика стати міністром спорту

Український боксер Олександр Усик розбурхав громадськість своєю заявою про плани щодо політичної кар'єри. 

"Я із задоволенням став би міністром спорту. І я стану їм", — заявив спортсмен. 

Квартал пожартував, що тепер актуальному міністру доведеться захищати свій титул в 12 раундах. А також примітили, що при Усику збірна з футболу не мала б права програти Чехії, Албанії та Румунії. 

"Бо одна справа пропустити три від румунів, а інша — "трійочку" від Усика", — пожартував Остапчук. 

Водночас гумористи радіють, що боксер не прагне стати мером Києва. Адже тоді вся Україна дивилась би на дуже небезпечний двобій — Кличко проти Усика. 

Нагадаємо, "Квартал 95" потролив кандидата в президенти США Дональда Трампа. Також гумористи вкотре розчарували українців, коли влаштували танці під відео з загиблим захисником.

Кабінет міністрів Квартал 95 Олександр Усик Володимир Остапчук українські зірки

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