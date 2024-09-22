"Квартал 95" высмеял желание Усика стать министром спорта - видео

Юмористическое шоу "Пекучі News". Фото: скриншот

Звезда студии "Квартал 95" Владимир Остапчук высмеял спортсмена Александра Усика. Он считает, что желание боксера стать министром спорта Украины опасно для футболистов и других подчиненных.

Видео показали в YouTube.

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"Квартал 95" высмеял желание Усика стать министром спорта

Украинский боксер Александр Усик взбудоражил общественность своим заявлением о планах насчет политической карьеры.

"Я с удовольствием стал бы министром спорта. И я стану им", — заявил спортсмен.

Квартал пошутил, что теперь актуальному министру придется защищать свой титул в 12 раундах. А также заметили, что при Усике сборная по футболу не имела бы права проиграть Чехии, Албании и Румынии.

"Потому что одно дело пропустить три от румын, а другое — "трешку" от Усика", — пошутил Остапчук.

В то же время юмористы радуются, что боксер не стремится стать мэром Киева. Ведь тогда вся Украина смотрела бы на очень опасный поединок — Кличко против Усика.

Напомним, "Квартал 95" потролил кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также юмористы снова разочаровали украинцев, когда устроили танцы под видео с погибшим защитником.