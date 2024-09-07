Марлон Веянс захищає репутацію Джей Ло і спростовує чутки про її зіркову хворобу — деталі

Колега з юності Дженніфер Лопес заперечив звинувачення про зіркову хворобу
Актор Марлон Веянс, який в юності ділив сценічний майданчик з Джей Ло в мюзиклі "У яскравих барвах", заступився за неї. Він вважає, що звинувачення про зіркову хворобу або негативний вплив "слави" на співачку зовсім не доречні.
Про це пише Page Six.
Марлон Веянс захищає репутацію Джей Ло
Зірки разом грали в багатосерійному мюзиклі "У яскравих барвах", який виходив з 1990 по 1994 рік. Нещодавно їхній третій колега Томмі Девідсон заявив, що Джей Ло його уникає і після отримання шаленої популярності зовсім забула про старих друзів.
Однак, на думку Марлона Веянса, вона "все ще та Дженні з кварталу". Він каже, що її змінює лише кохання.
"Вона завжди була любов'ю. Вона ніколи не говорила: "О, я тепер вище тебе". Вона ніколи не була такою", — пояснив актор.
До нього особисто Дженніфер завжди була приязною — при зустрічі запитує про родину, вітається і навіть допомогла з роботою. Вона попросила дати йому роль у фільмі Бена Аффлека "Повітря", який згодом був номінований на "Золотий глобус" у 2023 році.
"Вона сказала Бену Аффлеку. Він сказав: "Мені потрібен хороший актор, щоб зіграти цю роль, і я хочу, щоб хтось гарний зіграв Джорджа Равелінга". І вона сказала: "А як щодо Марлона? Він чудовий драматичний актор". І тому Бен подзвонив мені та запитав: "Ти зіграєш цю роль у моєму фільмі?" Це була чудова роль, і я подумав: "Б'юсь об заклад!" — поділився він.
Марлон отримав роль Рейвелінга — глобального директора з баскетбольного спортивного маркетингу Nike.
Актор вважає Дженніфер Лопес — неймовірною зіркою, яка завжди привертає до себе багато уваги. Він хотів би зіграти з нею в одному проєкті.
"Для мене вона була гарною дівчинкою з Пуерто-Ріко. Джей Ло завжди була красивою, і бачити її талант, і бачити, як вона запалює, і бачити, як вона стає брендом!" — зрадів актор.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес побачили в маєтку, який вони продають з Беном Аффлеком. Також вона засвітила пікантні знімки після розлучення з колишнім чоловіком.
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