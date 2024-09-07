Марлон Веянс захищає репутацію Джей Ло і спростовує чутки про її зіркову хворобу — деталі

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Актор Марлон Веянс, який в юності ділив сценічний майданчик з Джей Ло в мюзиклі "У яскравих барвах", заступився за неї. Він вважає, що звинувачення про зіркову хворобу або негативний вплив "слави" на співачку зовсім не доречні.

Про це пише Page Six.

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Зірки разом грали в багатосерійному мюзиклі "У яскравих барвах", який виходив з 1990 по 1994 рік. Нещодавно їхній третій колега Томмі Девідсон заявив, що Джей Ло його уникає і після отримання шаленої популярності зовсім забула про старих друзів.

Мюзикл "У яскравих барвах". Фото: скриншот

Однак, на думку Марлона Веянса, вона "все ще та Дженні з кварталу". Він каже, що її змінює лише кохання.

"Вона завжди була любов'ю. Вона ніколи не говорила: "О, я тепер вище тебе". Вона ніколи не була такою", — пояснив актор.

До нього особисто Дженніфер завжди була приязною — при зустрічі запитує про родину, вітається і навіть допомогла з роботою. Вона попросила дати йому роль у фільмі Бена Аффлека "Повітря", який згодом був номінований на "Золотий глобус" у 2023 році.

Дженніфер Лопес у мюзиклі "У яскравих барвах". Фото: скриншот

"Вона сказала Бену Аффлеку. Він сказав: "Мені потрібен хороший актор, щоб зіграти цю роль, і я хочу, щоб хтось гарний зіграв Джорджа Равелінга". І вона сказала: "А як щодо Марлона? Він чудовий драматичний актор". І тому Бен подзвонив мені та запитав: "Ти зіграєш цю роль у моєму фільмі?" Це була чудова роль, і я подумав: "Б'юсь об заклад!" — поділився він.

Марлон отримав роль Рейвелінга — глобального директора з баскетбольного спортивного маркетингу Nike.

Дженніфер Лопес в проєкті "У яскравих барвах". Фото: скриншот

Актор вважає Дженніфер Лопес — неймовірною зіркою, яка завжди привертає до себе багато уваги. Він хотів би зіграти з нею в одному проєкті.

"Для мене вона була гарною дівчинкою з Пуерто-Ріко. Джей Ло завжди була красивою, і бачити її талант, і бачити, як вона запалює, і бачити, як вона стає брендом!" — зрадів актор.

Марлон Веянс підтримав Дженніфер Лопес. Фото: YouTube/ClubShayShay

Нагадаємо, Дженніфер Лопес побачили в маєтку, який вони продають з Беном Аффлеком. Також вона засвітила пікантні знімки після розлучення з колишнім чоловіком.