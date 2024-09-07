Марлон Веянс защищает репутацию Джей Ло и опровергает слухи о ее звездной болезни.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актер Марлон Веянс, в юности деливший сценическую площадку с Джей Ло в мюзикле "В ярких красках", вступился за нее. Он считает, что обвинения о звездной болезни или негативном влиянии "славы" на певицу совсем не уместны.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Марлон Вэянс защищает репутацию Джей Ло

Звезды вместе играли в многосерийном мюзикле "В ярких красках", выходившем с 1990 по 1994 год. Недавно их третий коллега Томми Дэвидсон заявил, что Джей Ло его избегает и после получения безумной популярности совсем забыла о старых друзьях.

Мюзикл "В ярких красках". Фото: скриншот

Однако, по мнению Марлона Веянса, она "все еще и Дженни из квартала". Он говорит, что ее меняет только любовь.

"Она всегда была любовью. Она никогда не говорила: "О, я теперь выше тебя". Она никогда не была таковой", — объяснил актер.

К нему лично Дженнифер всегда была дружелюбной — при встрече спрашивает о семье, здоровается и даже помогла с работой. Она попросила дать ему роль в фильме Бена Аффлека "Воздух", который впоследствии был номинирован на "Золотой глобус" в 2023 году.

Дженнифер Лопес в мюзикле "В ярких красках". Фото: скриншот

"Она сказала Бену Аффлеку. Он сказал: "Мне нужен хороший актер, чтобы сыграть эту роль, и я хочу, чтобы кто-то хороший сыграл Джорджа Равеллинга". И она сказала: "А как насчет Марлона? Он прекрасный драматический актер". И потому Бен позвонил мне и спросил: "Ты сыграешь эту роль в моем фильме?" Это была отличная роль, и я подумал: "Бьюсь об заклад!" — поделился он.

Марлон получил роль Рейвеллинга — глобального директора по баскетбольному спортивному маркетингу Nike.

Дженнифер Лопес в проекте "В ярких красках". Фото: скриншот

Актер считает Дженнифер Лопес — невероятной звездой, которая всегда привлекает к себе много внимания. Он хотел бы сыграть с ней в одном проекте.

"Для меня она была хорошей девочкой из Пуэрто-Рико. Джей Ло всегда была красивой, и видеть ее талант, и видеть, как она зажигает, и видеть, как она становится брендом!" — обрадовался актер.

Марлон Веянс поддержал Дженнифер Лопес. Фото: YouTube/ClubShayShay

Напомним, Дженнифер Лопес увидели в имении, которое они продают с Беном Аффлеком. Также она зажгла пикантные снимки после развода с бывшим мужем.