Горбунов знімає новий фільм Потяг у 31 грудня - про що стрічка

Юрій Горбунов на зйомках нового фільму. Фото: Новини.LIVE

Ведучий та продюсер Юрій Горбунов працює над новим фільмом "Потяг у 31 грудня", який має вийти 1 січня 2025 року. Це комедія, в якій розкриваються кілька життєвих історій, одна з яких — як дружина зустрічає коханку чоловіка в потязі. Сам Горбунов називає цей фільм зворушливим.

Деталі він розповів на знімальному майданчику Новини.LIVE.

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— Чому фільм саме про Новий рік?

— Бо в нас немає українського фільму, який би в українців асоціювався з Новим роком, тому ця ідея настала. А потяг, тому що роль Укрзалізниці не будемо перебільшувати — вона залізна під час війни.

"Потяг у 31 грудня" — це наша зворушлива новорічна комедія. Ми закриваємо квоту новорічних фільмів і це лише перший фільм, а ми вже розуміємо куди далі розвиватися і плануємо "Потяг у 31 грудня — 2". Якщо кожного року буде з'являтися фільм, який буде асоціюватися з Новим роком, то ми перекриємо всі ті історичні фільми, які були в українців до того на Новий рік.

— Чи можна вгадати, що це ваше кіно, прибравши прізвище з опису?

— Не знаю, думаю не впізнали б. Це щось нове. Це не лише комедія, а дуже багато ліричного, повчального, морального. Дуже багато життєвого. Якщо забрати прізвище, то не пізнали б — це щось нове.

— Ваші мрії щодо фільму?

— Всі наші не лише новорічні історії пов'язані з одним — наша перемога. Це все, що нам зараз потрібно. Але в кожної людини ще є своє особисте життя. І в цьому житті є якісь питання, які хочеться вирішити. Ти розумієш, наскільки велике значення має твоє здоров'я, твоє ментальне здоров'я. Наскільки важливо, як твоє майбутнє, твоєї країни і твоїх дітей. І всі ці питання порушуються в нашому кіно.

Раніше ми писали, що у Києві стартували зйомки нової новорічної стрічки під назвою "Потяг у 31 грудня". Ця сімейна комедія від творців успішної трилогії "Скажене весілля", повинна вийти на великі екрани 1 січня 2025 року. Ця стрічка розповість про захопливі пригоди звичайних українців, які вирушають у святкову подорож потягом напередодні Нового року.