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Любовницы, война и здоровье — Горбунов уверен в успешности своего нового фильма

29 сентября 2024 06:54
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Горбунов снимает новый фильм Поезд в 31 декабря - о чем кино
Юрий Горбунов на съемках нового фильма. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Ведущий и продюсер Юрий Горбунов работает над новым фильмом "Поезд в 31 декабря", который должен выйти 1 января 2025 года. Это комедия, в которой раскрываются несколько жизненных историй, одна из которых — как жена встречает любовницу мужа в поезде. Сам Горбунов называет этот фильм трогательным.

Подробности он рассказал на съемочной площадке Новини.LIVE.

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— Почему фильм именно про Новый год?

— Потому что у нас нет украинского фильма, который у украинцев ассоциировался бы с Новым годом, поэтому эта идея наступила. А поезд, потому что роль Укрзализныци не будем преувеличивать — она железная во время войны.

"Поезд в 31 декабря" — это наша трогательная новогодняя комедия. Мы закрываем квоту новогодних фильмов и это только первый фильм, а мы уже понимаем куда дальше развиваться и планируем "Поезд в 31 декабря — 2". Если каждый год будет появляться фильм, который будет ассоциироваться с Новым годом, то мы перекроем все те исторические фильмы, которые были у украинцев раньше на Новый год.

— Можно ли угадать, что это ваше кино, убрав фамилию из описания?

— Не знаю, думаю не узнали бы. Это что-то новое. Это не только комедия, но очень много лирического, поучительного, нравственного. Очень много жизненного. Если бы забрать фамилию, то не узнали бы — это что-то новое.

— Ваши мечты по поводу фильма?

— Все наши не только новогодние истории связаны с одним — наша победа. Это все, что нам сейчас нужно. Но у каждого человека еще есть своя личная жизнь. И в этой жизни есть какие-то вопросы, которые хочется решить. Ты понимаешь, насколько большое значение имеет твое здоровье, твое ментальное здоровье. Как важно, как твое будущее, твоей страны и твоих детей. И все эти вопросы поднимаются в нашем кино.

Ранее мы писали, что в Киеве стартовали съемки нового новогоднего фильма под названием "Поезд в 31 декабря". Эта семейная комедия от создателей успешной трилогии "Скажене весілля" должна выйти на большие экраны 1 января 2025 года. Эта лента расскажет об увлекательных приключениях обычных украинцев, отправляющихся в праздничное путешествие накануне Нового года.

фильм Юрий Горбунов Новый год

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