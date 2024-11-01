Холостяк-13 - як та коли подивится перший випуск

Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

На українські телеекрани повертається найромантичніше шоу "Холостяк". Вже сьогодні, 1 листопада, глядачі побачать перший випуск довгоочікуваного шоу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де та о котрій дивитися прем'єру.

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Прем'єра "Холостяк-13" — як подивитися

Транслювати новий сезон романтичного реаліті, як завжди, буде телеканал СТБ. Прем'єра першої серії проєкту відбудеться 1 листопада о 19:00.

Наступні випуски "Холостяка-13" будуть виходити щоп'ятниці о 19:00.

Окрім того, після телевізійної прем'єри передивитися шоу можна на офіційному YouTube-каналі.

Головний герой "Холостяк-13" — що відомо про Олександра Терена

Вперше в історії проєкту учасниці ще до кастингу дізналися ім'я холостяка. Ним став ветеран російсько-української війни, призер "Ігор Нескорених" та громадський діяч Олександр Будько, відомий за позивним "Терен".

"Холостяк" Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Під час служби на фронті Олександр отримав важке поранення та втратив обидві нижні кінцівки. Однак здаватися військовий не став — погодився на протезування та почав активно просувати питання інклюзивності в Україні.

28-річний холостяк вже встиг написати книгу "Історія впертого чоловіка", яка стала бестселером. Окрім того, про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого виступила американська зірка Сара Джесіка Паркер.

Олександр Терен на кінофестивалі в Каннах. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

На проєкті чоловік хоче знайти справжнє кохання. Олександр сподівається, що дівчина, яку він обере, буде розділяти його світогляд та підтримуватиме всі ідеї незалежної України.

Раніше стало відомо, як знімали перший випуск шоу "Холостяк-13".

Також наша редакція розповідала, як склалося життя головних героїв усіх сезонів шоу "Холостяк".