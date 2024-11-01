Холостяк-13 - как и когда посмотрит первый выпуск

Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

На украинские телеэкраны возвращается самое романтичное шоу "Холостяк". Уже сегодня, 1 ноября, зрители увидят первый выпуск долгожданного шоу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где и во сколько смотреть премьеру.

Читайте также:

Премьера "Холостяк-13" — как посмотреть

Транслировать новый сезон романтического реалити, как обычно, будет телеканал СТБ. Премьера первой серии проекта состоится 1 ноября в 19.00.

Следующие выпуски "Холостяка-13" будут выходить по пятницам в 19:00.

Кроме того, после телевизионной премьеры посмотреть шоу можно на официальном YouTube-канале.

Главный герой "Холостяк-13" — что известно об Александре Терене

Впервые в истории проекта участники еще до кастинга узнали имя холостяка. Им стал ветеран российско-украинской войны, призер "Игр Непокоренных" и общественный деятель Александр Будько, известный по позывному "Терен".

"Холостяк" Александр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Во время службы на фронте Александр получил тяжелое ранение и потерял обе нижние конечности. Однако сдаваться военный не стал — согласился на протезирование и начал активно продвигать вопросы инклюзивности в Украине.

28-летний холостяк уже успел написать книгу "История упрямого мужчины", которая стала бестселлером. Кроме того, об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Александр Терен на кинофестивале в Каннах. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

На проекте мужчина хочет найти настоящую любовь. Александр надеется, что девушка, которую он выберет, будет разделять его мировоззрение и будет поддерживать все идеи независимой Украины.

Ранее стало известно, как снимали первый выпуск шоу "Холостяк-13".

Также наша редакция рассказывала, как сложилась жизнь главных героев всех сезонов шоу "Холостяк".