Кармічний зв'язок — астролог назвала причини розлучення Бена Аффлека та Джей Ло

Бен Аффлк та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

У Дженніфер Лопес і Бена Аффлека було багато спільного, коли справа дійшла до їхніх астрологічних карт народження — їхні Сонце, Місяць та Меркурій в однаковому домі, але пара подала на розлучення. Обидва — впевнені, пристрасні та готові на все або нічого Леви, їм притаманні така риса як "гордість", мають "потребу блищати", що "спричиняє чималі проблеми".

Про це пише Daily Mail.

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Лопес вказала дату розлучення як 26 квітня, і передшлюбної угоди немає, тому все, що вони з Аффлеком заробили під час шлюбу, є спільною власністю.

Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"У кращому випадку вони зливаються в одну суперзірку, інакше вони можуть потрапити в емоційну чорну діру. Незважаючи на це, вони чудова пара", — йдеться у Sextrology.

У своїй книзі про сумісність Cosmic Coupling за 2009 рік астрологи далі розширюють зв’язок Лев-Лев: "Її головне — не пригнічувати його, а виховувати більш скромний стиль, так само як він повинен стати більш яскраво демонстративним...Часто ці стосунки закінчуються, тому що вона хоче, щоб чоловік-Лев ставився до життя так, як вона. Він не буде. І лише потім, коли конфлікт стане непоправним, вона може казати собі, що мала приймати його таким, яким він є. Дійсно, любов, яку вона відчуває до свого Лева, навряд чи відчує двічі в житті".

Північний вузол у Рибах Лопес поєднується з картиною зірок Афлека, що вказує на кармічно важливий зв’язок.

"Їхній зв’язок полягав не лише в особистих чи романтичних стосунках, а й у тому, як вони вплинули на віру один одного та на спадок, який вони залишають по собі. Однак інтенсивність цього аспекту також могла додати значний тиск на їхні стосунки, оскільки вони керувалися очікуваннями громадськості та їхніх амбіцій. Ці двоє продовжуватимуть танцювати танго вічно, у всіх сферах. Кармічні зв’язки — це дивно", — написала астролог Валері Меса в журналі People.

Бен Аффлк та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

У вівторок Дженніфер не тільки подала на розлучення з Беном у Вищий суд округу Лос-Анджелес під час хаотичного ретроградного Меркурія, це також було на хвилі повного місяця у Водолії.

"Фаза повного місяця символізує моменти завершення, кульмінації та повного кола. Крім того, знак Водолія — відомий своєю незалежністю та прагненням до свободи — керує сьомим домом шлюбу та зобов’язань Лева, що підкреслює "кінець" і "завершення" їхніх стосунків", — говорить астролог.

Нагадаємо, стало відомо, чи поверне Дженніфер Лопес дівоче прізвище. А раніше ми писали, що донька Бена Аффлека.