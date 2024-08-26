Кармическая связь — астролог назвала причины развода Бена Аффлека и Джей Ло

Бен Аффлк и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека было много общего, когда дело дошло до их астрологических карт рождения — их Солнце, Луна и Меркурий в одном доме, но пара подала на развод. Оба — уверенные, страстные и готовые на все или ничего Львы, им присуща такая черта как "гордость", нуждаются в "блестании", что "влечет за собой немалые проблемы".

Об этом пишет Daily Mail.

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Лопес указала дату развода как 26 апреля и брачного договора нет, поэтому все, что они с Аффлеком заработали во время брака, является общей собственностью.

Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"В лучшем случае они сливаются в одну суперзвезду, иначе они могут попасть в эмоциональную черную дыру. Несмотря на это, они отличная пара" , — говорится в Sextrology.

В своей книге о совместимости Cosmic Coupling за 2009 год астрологи дальше расширяют связь Лев-Лев: "Ей главное — не угнетать его, а воспитывать более скромный стиль, так же как он должен стать более ярко демонстративным... Часто эти отношения заканчиваются, потому что она хочет, чтобы мужчина-Лев относился к жизни так, как она. Он не будет. И только потом, когда конфликт станет непоправимым, она может говорить себе, что должна была принимать его таким, какой он есть. Действительно, любовь, которую она испытывает к своему Льву, вряд ли почувствует дважды в жизни".

Северный узел в Рыбах Лопес сочетается с картиной звезд Афлека, что указывает на кармически важную связь.

"Их связь заключалась не только в личных или романтических отношениях, но и в том, как они повлияли на веру друг друга и на то, что оставляют после себя. Однако интенсивность этого аспекта также могла оказать значительное давление на их отношения, поскольку они руководствовались ожиданиями общественности и их амбиций. Эти двое будут продолжать танцевать вечно, во всех сферах. Кармические связи — это удивительно", — написала астролог Валери Меса в журнале People.

Бен Аффлк и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Во вторник Дженнифер не только подала на развод с Беном в Высший суд округа Лос-Анджелес во время хаотического ретроградного Меркурия, это также было на волне полнолуния в Водолее.

"Фаза полнолуния символизирует моменты завершения, кульминации и полного круга. Кроме того, знак Водолея — известен своей независимостью и стремлением к свободе — руководит седьмым домом брака и обязательств Льва, подчеркивающим "конец" и "завершение" их отношений", – говорит астролог.

Напомним, стало известно, вернет ли Дженнифер Лопес девичью фамилию. А раньше мы писали, что дочь Бена Аффлека.