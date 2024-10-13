Каньє Вест забажав інтиму з тещею на очах у дружини — подробиці

Американський репер Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Репер Каньє Вест сказав своїй дружині Б'янці Цензорі, що прагне зайнятись інтимом з її мамою. Зокрема, хотів, щоб кохана дивилась на їхні "розваги".

Пікантні деталі стосунків зіркової пари розповіла колишня помічниця репера Лорен Пішотта. Про це пише Page Six.

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Каньє Вест забажав інтиму з тещею на очах у дружини

Видання отримало документи, в яких колишня помічниця репера Лорен Пішотта розповіла про "сексуальні забаганки" Каньє Веста. У 2022 році був момент, коли репер забажав інтиму з тещею.

Про своє бажання Каньє Вест повідомив дружину Б'янку Цензорі. Артист написав їй повідомлення: "Я хочу тр*хн*ти твою маму. Перш, ніж вона поїде".

Сама помічниця дізналась про таку переписку від Каньє. Він скинув їй скриншот і перепитав: "Чи варто мені додати, я мав на увазі, що хочу, щоб вона дивилася, як я займаюсь інтимом з її мамою".

Однак, дружина Веста не потакала його забаганкам. Втім, продовжила його божевільну рольову гру.

"Вона заміжня. Я збираюся тр*хн*ти когось на цих вихідних і скажу тобі наступного разу, коли ти будеш у мені", — нібито відповіла Б'янка.

Представники Каньє Веста не прокоментували достовірність цих свідчень виданню Page Six.

Нагадаємо, експомічниця Каньє Веста звинуватила його у нападі та домаганнях на "білих вечірках" P. Diddy. Також стало відомо, чому Б'янка Цензорі нещаслива в шлюбі з репером.