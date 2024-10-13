Канье Вест пожелал интима с тещей на глазах у жены — подробности

Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/

Репер Канье Вест сказал своей жене Бьянке Чензори, что стремится заняться интимом с ее мамой. В частности, хотел, чтобы возлюбленная смотрела на их развлечения.

Пикантные детали отношений звездной пары рассказала бывшая помощница репера Лорен Пишотта. Об этом пишет Page Six.

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Канье Вест пожелал интима с тещей на глазах у жены

Издание получило документы, в которых бывшая помощница репера Лорен Пишотта рассказала о "сексуальных прихотях" Канье Веста. В 2022 году был момент, когда рэпер пожелал интима с тещей.

О своем желании Канье Вест сообщил жене Бьянке Цензори. Артист написал ей сообщение: "Я хочу тр*хн*ть твою маму. Прежде, чем она уедет".

Сама помощница узнала о такой переписке от Канье. Он скинул ей скриншот и переспросил: "Стоит ли мне добавить, я имел в виду, что хочу, чтобы она смотрела, как я занимаюсь интимом с ее мамой".

Однако жена Веста не потакала его прихотям. Однако продолжила его сумасшедшую ролевую игру.

"Она замужем. Я собираюсь тр*хн*ть кого-то в эти выходные и скажу тебе в следующий раз, когда ты будешь во мне", — якобы ответила Бьянка.

Представители Канье Веста не прокомментировали подлинность этих свидетельств изданию Page Six.

Напомним, экс-помощница Канье Веста обвинила его в нападении и притязаниях на "белых вечеринках" P. Diddy. Также стало известно, почему Бьянка Цензори несчастлива в браке с репером.