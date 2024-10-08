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Каменських доєдналась до міжнародного проєкту, спрямованого на протидію булінгу

8 жовтня 2024 21:38
Віталій Ковальчук - Редактор
Настя Каменських виступила проти булінгу
Співачка Настя Каменських (NK). Фото: Instagram/kamenskux
Віталій Ковальчук - Редактор

Співачка Настя Каменських (NK) взяла участь у міжнародному проєкті, спрямованому на протидію булінгу у світі. Спочатку проєкт презентують в Європейському парламенті в Римі, а потім показуватимуть у школах Італії.

Про це артистка повідомила у своїх соцмережах.

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В рамках проєкту No al Bullismo Каменських розповіла про свій досвід та дала практичні поради, які допоможуть боротися з булінгом. Автор кампанії — Людовіко Альдасіо, блогер-мільйонник з Італії. 

Окрім NK, яка долучилась до проєкту від України, кампанію підтримали Глорія Гейнор, Карла Бруно та інші світові артисти, інфлюєнсери, лідери думок з усього світу.

"Співаючи на сцені вже понад 20 років, демонструючи свою творчість та життя щодня мільйонам слухачів та підписників, я, як ніхто, розумію, що таке невиправдані звинувачення та болючі образи, які можуть дуже сильно ранити. Я мрію про те, щоб люди у всьому світі цінували одне одного і підтримували, обʼєднувалися заради великих мрій, а не ранили серце одне одного", — заявила Каменських. 

Співачка усвідомлює величезну важливість протидії булінгу. Вона впевнена, що для кожної людини, а особливо для підростаючих поколінь важливо розуміти — вони не одні, завжди отримають захист та підтримку, якщо опиняться у складній ситуації. 

"Особливо хотілось, щоб так було в Україні, де через війну у наших підлітків і так немає повноцінного дитинства, отже підтримка один одного важлива, як ніколи! Я дуже сподіваюся, що за допомогою цього проєкту моя мрія наблизиться до свого здійснення і люди в моїй рідній Україні і у всьому світі проживатимуть своє щасливе життя без булінгу, війн та катаклізм", — підсумувала NK. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських жорстко розкритикували в мережі за нову пісню. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль відреагувала на чутки про роман з молодшим на дев'ять років бізнесменом зі США.

Настя Каменських соцмережі українські зірки співачка булінг

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