Настя Каменских выступила против буллинга

Певица Настя Каменских (NK). Фото: Instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских (NK) приняла участие в международном проекте, направленном на противодействие буллингу в мире. Сначала проект будет представлен в Европейском парламенте в Риме, а затем будет показан в школах Италии.

Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

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Настя Каменских против буллинга

В рамках проекта No al Bullismo Каменских рассказала о своем опыте и дала практические советы, которые помогут бороться с буллингом. Автор кампании — Людовико Альдасио, блогер-миллионник из Италии.

Кроме NK, которая присоединилась к проекту от Украины, кампанию поддержали Глория Гейнор, Карла Бруно и другие мировые артисты, инфлюэнсеры, лидеры мнений со всего мира.

"Поя на сцене уже более 20 лет, демонстрируя свое творчество и жизнь каждый день миллионам слушателей и подписчиков, я, как никто, понимаю, что такое неоправданные обвинения и болезненные обиды, которые могут очень сильно ранить. Я мечтаю о том, чтобы люди во всем мире ценили друг друга и поддерживали, объединялись ради больших мечтаний, а не ранили сердце друг друга", — заявила Каменских.

Певица осознает огромную важность противодействия буллингу. Она уверена, что для каждого человека, особенно для подрастающих поколений важно понимать — они не одни, всегда получат защиту и поддержку, если окажутся в сложной ситуации.

"Особенно хотелось, чтобы так было в Украине, где из-за войны у наших подростков и так нет полноценного детства, следовательно, поддержка друг друга важна, как никогда! Я очень надеюсь, что с помощью этого проекта моя мечта приблизится к своему осуществлению и люди в моей родной Украине и во всем мире будут проживать свою счастливую жизнь без буллинга, войн и катаклизмов", — подытожила NK.

Напомним, ранее мы писали, что Каменских подвергли жесткой критике в сети за новую песню. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль отреагировала на слухи о романе с младшим на девять лет бизнесменом из США.