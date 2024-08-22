Камалія публічно підтримала колишнього чоловіка в Instagram — фото

Камалія публічно похвалила свого колишнього — невже почуття ще залишилися
Українська співачка Камалія продовжує ділитися різними успіхами свого колишнього чоловіка, мільярдера з пакистанським корінням Мохаммада Захура. Цього разу артистка наголосила, що її екскоханий 30 років інвестував в Україну і завжди важко працював.
Відповідну публікацію Камалія оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Камалія про діяльність колишнього
Відома українська виконавиця наголосила, що її колишній чоловік впродовж 30 років займався інвестиціями в Україну і створював власний бізнес, а сама вона постійно бачила його важку працю, коли була з ним у шлюбі.
За словами Камалії, досвід Мохаммада Захура, як іноземного інвестора в Україні, чітко демонструє реалії українців.
"Протягом понад трьох десятиліть Захур був відданий інвестиціям в Україну, створенню бізнесу та невтомній боротьбі за прозорість і справедливість. Протягом 20 чудових років я мала привілей бути поруч із ним, коли він відстоював свої переконання, навіть перед обличчям величезних викликів. Його особистий досвід, як іноземного інвестора в Україні, яскраво показує складні реалії, з якими стикаються багато хто в такому ж становищі", — розповіла Камалія.
Реакція мережі на слова Камалії
Прочитавши слова української артистки, її фоловери не змогли залишитися осторонь і почали їх коментувати.
- Камалія, мабуть, сумує за життям із Захуром… Наче і кохання хочеться, але ніхто не може забезпечити той рівень життя, яким вона жила
- А чого привілей бути поруч закінчився? Чому ви покинули цей привілей ???
- Якщо британський інвестор не може побороти це українське беззаконня, то що казати про пересічних українців?
Шлюб Камалії і Мохаммада Захура
У 2003 році українська співачка Камалія вийшла заміж за підприємця пакистанського походження, мільярдера Мохаммада Захура. У шлюбі артистка народила своєму чоловіку двох доньок — Арабеллу і Мірабеллу. На жаль, у 2023 році Камалія розлучилася з чоловіком, але вони досі активно проводять час у сімейному колі.
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