Камалія публічно підтримала колишнього чоловіка в Instagram — фото

Українська співачка Камалія зі своїм колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром. Фото: Instagram Камалії

Українська співачка Камалія продовжує ділитися різними успіхами свого колишнього чоловіка, мільярдера з пакистанським корінням Мохаммада Захура. Цього разу артистка наголосила, що її екскоханий 30 років інвестував в Україну і завжди важко працював.

Відповідну публікацію Камалія оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Камалія про діяльність колишнього

Відома українська виконавиця наголосила, що її колишній чоловік впродовж 30 років займався інвестиціями в Україну і створював власний бізнес, а сама вона постійно бачила його важку працю, коли була з ним у шлюбі.

За словами Камалії, досвід Мохаммада Захура, як іноземного інвестора в Україні, чітко демонструє реалії українців.

"Протягом понад трьох десятиліть Захур був відданий інвестиціям в Україну, створенню бізнесу та невтомній боротьбі за прозорість і справедливість. Протягом 20 чудових років я мала привілей бути поруч із ним, коли він відстоював свої переконання, навіть перед обличчям величезних викликів. Його особистий досвід, як іноземного інвестора в Україні, яскраво показує складні реалії, з якими стикаються багато хто в такому ж становищі", — розповіла Камалія.

Камалія про успіхи свого колишнього Мохаммада Захура. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на слова Камалії

Прочитавши слова української артистки, її фоловери не змогли залишитися осторонь і почали їх коментувати.

Камалія, мабуть, сумує за життям із Захуром… Наче і кохання хочеться, але ніхто не може забезпечити той рівень життя, яким вона жила

А чого привілей бути поруч закінчився? Чому ви покинули цей привілей ???

Якщо британський інвестор не може побороти це українське беззаконня, то що казати про пересічних українців?

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Шлюб Камалії і Мохаммада Захура

У 2003 році українська співачка Камалія вийшла заміж за підприємця пакистанського походження, мільярдера Мохаммада Захура. У шлюбі артистка народила своєму чоловіку двох доньок — Арабеллу і Мірабеллу. На жаль, у 2023 році Камалія розлучилася з чоловіком, але вони досі активно проводять час у сімейному колі.

Камалія з колишнім Мохаммадом Захуром і доньками — Мірабеллою і Арабеллою. Фото: Instagram Камалії

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