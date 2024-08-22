Камалия публично поддержала бывшего мужа в Instagram — фото

Украинская певица Камалия со своим бывшим мужем Мохаммадом Захуром. Фото: Instagram Камалии

Украинская певица Камалия продолжает делиться разными успехами своего бывшего мужа, миллиардера с пакистанскими корнями Мохаммада Захура. В этот раз артистка подчеркнула, что ее экс-любимый 30 лет инвестировал в Украину и всегда тяжело работал.

Соответствующую публикацию Камалия обнародовала на своей странице в Instagram.

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Известная украинская исполнительница подчеркнула, что ее бывший муж на протяжении 30 лет занимался инвестициями в Украину и создавал собственный бизнес, а сама она постоянно видела его тяжелый труд, когда была с ним в браке.

По словам Камалии, опыт Мохаммада Захура как иностранного инвестора в Украине четко демонстрирует реалии украинцев.

"В течение трех десятилетий Захур был отдан инвестициям в Украину, созданию бизнеса и неутомимой борьбе за прозрачность и справедливость. В течение 20 прекрасных лет я имела привилегию быть рядом с ним, когда он отстаивал свои убеждения, даже перед лицом огромных вызовов. Его личный опыт как иностранного инвестора в Украине ярко показывает сложные реалии, с которыми сталкиваются многие в таком же положении", — рассказала Камалия.

Камалия об успехах своего бывшего Мохаммада Захура. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на слова Камалии

Прочитав слова украинской артистки, ее фолловеры не смогли остаться в стороне и стали их комментировать.

Камалия, наверное, скучает по жизни с Захуром… Вроде и любви хочется, но никто не может обеспечить тот уровень жизни, которым она жила

А чего привилегия быть рядом закончилась? Почему вы бросили эту привилегию???

Если британский инвестор не может побороть этот украинский беспредел, то что говорить об обычных украинцах?

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Брак Камалии и Мохаммада Захура

В 2003 году украинская певица Камалия вышла замуж за предпринимателя пакистанского происхождения, миллиардера Мохаммада Захура. В браке артистка родила своему мужу двух дочерей — Арабеллу и Мирабеллу. К сожалению, в 2023 году Камалия развелась с мужем, но они до сих пор активно проводят время в семейном кругу.

Камалия с бывшим Мохаммадом Захуром и дочерьми — Мирабеллой и Арабеллой. Фото: Instagram Камалии

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