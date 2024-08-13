Камалія розлучилась з Мохаммадом Захуром через конфлікти з його донькою від росіянки — відео

Українська співачка Камалія. Фото: інтерв'ю з Наталею Влащенко

Українська співачка Камалія зізналася, хто винен у її розлученні з мільярдером Мохаммадом Захуром. Вона вважає, що найбільш негативну роль зіграли її конфлікти зі старшою донькою чоловіка.

Про це зірка зізналась на інтерв'ю з Наталею Влащенко.

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Камалія мала конфлікти зі старшою донькою Мохаммада Захура

Пакистанський мільярдер Моххамад Захур не так давно розлучився зі співачкою Камалією. Зірка розповіла, що псуватися стосунки з коханим почали через конфлікти з його першою донькою Тетяною. Дівчина не приймала нову обраницю батька.

Вони познайомились, коли Камалія вже носила дітей під серцем, а саме на 8-му місяці вагітності. Дівчина не хотіла цього, однак батько змусив.

"У нас постійні були конфлікти. Вона ніяк не хотіла спілкуватися, і ми ніколи не зустрічалися. Ми познайомилися, коли я була на 8-му місяці вагітності, і то її попросили чоловік і тато, адже в неї скоро народяться сестрички. У ресторані ми святкували мій день народження, вона приїхала, привітала мене, але все одно холод і ревнощі я постійно відчувала", — поділилася артистка

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Камалія виїхала з 10-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою до Великої Британії. Там жила і Тетяна. Мільярдер вважав, що так родина зможе налагодити контакт, втім сталося інакше.

Камалія з колишнім чоловіком Захуром та доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка хотіла, щоб він обрав її бік конфлікту. Втім, Мохаммад сказав, що радше покине Камалію, ніж перестане спілкуватися з донькою. Це була остання крапля в їхніх стосунках.

"Вона від мами-росіянки. Їй було неприємно, що я говорила в бік росіян. Вона мені почала мститися. Я Захуру говорила, він мені не вірив. Я спочатку говорила, що не поїду до того будинку, але Захур сподівався, що нас це зблизить. Одна сутичка, друга, третя, четверта. Коли я очікувала, що чоловік скаже: "Поважай мою дружину, матір моїх дітей", а він цього не зробив. У мене і так психологічне навантаження, і ще мене чоловік не підтримав, і я почувалася самотньою і не потрібною. Мене перемкнуло просто. Ну і він мені сказав таку фразу, після якої я захотіла розлучитися: "Що ти хочеш, я швидше з тобою розлучуся, ніж Таню кину", — додала артистка.

Нагадаємо, Камалія зізналась, що поборола смертельну хворобу.Також вона поділилась історією, як пережила втрату ненароджених дітей.