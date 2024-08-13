Камалия рассталась с Мохаммадом Захуром из-за конфликтов с его дочерью от россиянки

Украинская певица Камалия. Фото: интервью с Натальей Влащенко

Украинская певица Камалия призналась, кто виноват в ее разводе с миллиардером Мохаммадом Захуром. Она считает, что наиболее негативную роль сыграли ее конфликты со старшей дочерью мужа.

Об этом звезда призналась в интервью с Натальей Влащенко.

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У Камалии были конфликты со старшей дочерью Мохаммада Захура

Пакистанский миллиардер Моххамад Захур не так давно расстался с певицей Камалией. Звезда рассказала, что портиться отношения с любимым начали из-за конфликтов с его первой дочерью Татьяной. Девушка не принимала новую избранницу отца.

Они познакомились, когда Камалия уже носила детей под сердцем, а именно на 8-м месяце беременности. Девушка не хотела этого, но отец заставил.

"У нас постоянные были конфликты. Она никак не хотела общаться, и мы никогда не встречались. Мы познакомились, когда я была на 8-м месяце беременности, и то ее попросили муж и папа, ведь у нее скоро родятся сестренки. В ресторане мы праздновали мой день рождения, она приехала, поздравила меня, но все равно холод и ревность я постоянно чувствовала", — поделилась артистка

Когда началось полномасштабное вторжение, Камалия уехала с 10-летними дочерьми Арабеллой и Мирабеллой в Великобританию. Там жила и Татьяна. Миллиардер считал, что так семья сможет наладить контакт, однако произошло иначе.

Камалия с бывшим мужем Захуром и дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица хотела, чтобы он выбрал ее сторону конфликта. Впрочем, Мохаммад сказал, что быстрее покинет Камалию, чем перестанет общаться с дочерью. Это была последняя капля в их отношениях.

"Она от мамы-россиянки. Ей было неприятно, что я говорила в сторону россиян. Она мне начала мстить. Я Захуру говорила, он мне не верил. Я сначала говорила, что не поеду в этот дом, но Захур надеялся, что нас это сблизит. Одна схватка, вторая, третья, четвертая. Когда я ожидала, что муж скажет: "Уважай мою жену, мать моих детей", а он этого не сделал. я чувствовала себя одинокой и ненужной. Меня перемкнуло просто. Ну и он сказал мне такую фразу, от которой я захотела развестись: "Что ты хочеш, я быстрее с тобой разведусь, чем Таню брошу", — сказала артистка.

Напомним, Камалия призналась, что поборола смертельную болезнь. Также она поделилась историей, как пережила утрату нерожденных детей.