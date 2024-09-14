Принц Джордж. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Принц Джордж пішов по стопах свого батька принца Вільяма. Юнак перед початком навчального року здійснив свій перший політ.

Про це повідомляє People.

Читайте також:

Принц Джордж підійнявся в повітря на аеродромі Уайт Уолтем

11-річний принц Джордж здійснив свій перший політ в останній день літніх канікул перед поверненням до школи.

Батьки юного короля Кейт Міддлтон і принц Вільям спостерігали за тим, як їхній син піднімався в повітря трохи менше години на аеродромі Уайт Уолтем в Беркширі (Англія). Цей аеродром також є місцем, де покійний прадід Джорджа, принц Філіп, підймався у повітря на літаку в Королівських ВПС у 1953 році.

Королівська родина здавна має пристрасть до польотів. Вільям після армії літав у складі Королівських ВПС на авіабазі Кранвелл у 2008 році, а потім працював пілотом пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС в Енглсі (Уельс).

Пізніше принц Уельський став пілотом вертольота повітряної швидкої допомоги і приєднався до Східно-Англійської повітряної швидкої допомоги в 2014 році, де виконував свої обов'язки з весни 2015 року до 2017 року.

Нагадаємо, принц Вільям нарешті побачив принца Гаррі. А раніше ми писали, що один з братів є улюбленцем підданих королівської родини.