Принц Джордж. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Принц Джордж пошел по стопам своего отца принца Уильяма. Юноша перед началом учебного года совершил свой первый полет.

Об этом сообщает People.

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Принц Джордж поднялся в воздух на аэродроме Уайт Уолтем

11-летний принц Джордж совершил свой первый полет в последний день летних каникул, перед возвращением в школу.

Родители юного короля Кейт Миддлтон и принц Уильям наблюдали за тем, как их сын поднимался в воздух чуть меньше часа на аэродроме Уайт Уолтем в Беркшире (Англия). Этот аэродром также является местом, где прадед Джорджа, принц Филипп, поднимался в воздух на самолете в Королевских ВВС в 1953 году.

Королевская семья издавна имеет страсть к полетам. Уильям после армии летал в составе Королевских ВВС на авиабазе Кранвелл в 2008 году, а затем работал пилотом поисково-спасательной службы Королевских ВВС в Энглсе (Уэльс).

Позже принц Уэльский стал пилотом вертолета воздушной скорой помощи и присоединился к Восточно-Английской воздушной скорой помощи в 2014 году, где исполнял свои обязанности с весны 2015 года по 2017 год.

Напомним, принц Уильям наконец-то увидел принца Гарри. А раньше мы писали, что один из братьев является любимцем подданных королевской семьи.