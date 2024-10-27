Ярмак підтримав перевірку документів на виступі "Океану Ельзи"

Репер та військовий Ярмак. Фото: скриншот YouTube

Відомий український реп-виконавець Олександр Ярмак (YARMAK), який нині захищає Україну, висловився про нещодавні події з рейдом ТЦК на концерті гурту "Океан Ельзи" в Києві. Музикант не вважає доцільним такі масштабні виступи у переломний момент війни.

Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

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Репер відкрито заявив, що хоча поважає лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, втім не вважає, що такі гучні виступи доцільні тоді, поки Росія вбиває наших громадян.

"В моїй системі координат, коли отут, на паралельній вулиці, відспівують в Михайлівському соборі бійця, а тут відбуваються палаци спорту... Ну, в мене викликають цілий спектр емоцій", — сказав військовий.

Ярмак дивується тому, що за пів року понад 6 мільйонів чоловіків не оновили свої дані в "Резерв+" у розпал війни та не розділяє обурення суспільства перевіркою документів з боку ТЦК після концерту гурту "Океан Ельзи" в Києві.

"ТЦК може прийти будь-куди. І в цьому є система певної справедливості. Тому що дійсно по селах повигрібали хлопців, а дехто просто по ресторанах сидить собі, відпочиває. Здорові дядьки понакупляли собі інвалідність", — резюмував військовий.

Нагадаємо, брат Вакарчука звільнився зі служби у ТЦК. А також ведуча Яніна Соколова гнівно висловилася після рейду ТЦК на концерті "Океану Ельзи".