Ярмак прокоментував мобілізацію в Україні

Репер та військовий Ярмак. Фото: скриншот YouTube

Відомий український реп-виконавець Олександр Ярмак (YARMAK), який нині захищає Україну, прокоментував примусову мобілізацію в Україні. Музикант впевнений, що держава має змінювати політику в цьому напрямку.

Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

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Артист відкрито розкритикував примусову мобілізацію. На його думку, щоб залучити до війська більшу кількість людей, державі варто працювати над мотивацією та "вести діалог" з громадянами.

"Я не підтримую загрібання на вулиці. Я все ж таки впевнений, що діалог дає набагато кращі результати. Приклад цього — як це відбувається в Силах безпілотних систем. До нас йдуть добровільно. Люди розуміють, що їхня доля в їхніх руках", — пояснив військовий.

Музикант також наголосив на необхідності змін у суспільстві.

"Ми "забивали" на мову — і я так само учасник цих певних процесів, бо потрібен був час усвідомити важливість цього питання. Потрібно формувати покоління на цінностях. Населенню потрібно перестати бути інфантильним, дорослішати. Раніше в нас із цим були великі проблеми", — додав захисник.

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" висловилася щодо мобілізації жінок. А також зірка "Дизель Шоу" відверто розповів про свої переживання у перші дні війни.