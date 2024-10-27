Ярмак прокомментировал мобилизацию в Украине

Рэпер и военный Ярмак. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK), который ныне защищает Украину, прокомментировал принудительную мобилизацию в Украине. Музыкант уверен, что государство должно менять политику в этом направлении.

Об этом он заявил в интервью "Суспільному".

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Артист открыто раскритиковал принудительную мобилизацию. По его мнению, чтобы привлечь в армию большее количество людей, государству следует работать над мотивацией и "вести диалог" с гражданами.

"Я не поддерживаю загребание на улице. Я все же уверен, что диалог дает гораздо лучшие результаты. Пример тому — как это происходит в Силах беспилотных систем. К нам идут добровольно. Люди понимают, что их судьба в их руках", — объяснил военный.

Музыкант также отметил необходимость изменений в обществе.

"Мы "забивали" на язык — и я так же участник этих определенных процессов, потому что потребовалось время осознать важность этого вопроса. Нужно формировать поколение на ценностях. Населению нужно перестать быть инфантильным, взрослеть. Раньше у нас с этим были большие проблемы", — добавил защитник.

Напомним, звезда "Лиги смеха" высказалась по поводу мобилизации женщин. А также звезда "Дизель Шоу" откровенно рассказал о своих переживаниях в первые дни войны.