Ярмак поддержал проверку документов на выступлении "Океана Эльзы"

Рэпер и военный Ярмак. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK), который ныне защищаюет Украину, высказался о недавних событиях с рейдом ТЦК на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве. Музыкант не считает целесообразным столь масштабные выступления в переломный момент войны.

Об этом он заявил в интервью "Суспільному".

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Рэпер открыто заявил, что хотя уважает лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, впрочем не считает, что такие громкие выступления целесообразны в то время, пока Россия убивает наших граждан.

"В моей системе координат, когда здесь, на параллельной улице, отпевают в Михайловском соборе бойца, а здесь проходят дворцы спорта... Ну, у меня вызывают целый спектр эмоций", — сказал военный.

Ярмак удивляется тому, что за полгода более 6 миллионов мужчин не обновили свои данные в "Резерв+" в разгар войны, и не разделяет возмущение общества проверкой документов со стороны ТЦК после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве.

"ТЦК может прийти куда угодно. И в этом есть система определенной справедливости. Потому что действительно, по селам повыгребали ребят, а некоторые просто по ресторанам сидят себе, отдыхают. Здоровые дяди купили себе инвалидность", — резюмировал военный.

Напомним, брат Вакарчука уволился со службы в ТЦК. А также ведущая Янина Соколова гневно высказалась после рейда ТЦК на концерте "Океана Эльзы".