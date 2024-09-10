Христина Горняк прокоментувала розподіл спільного майна з Володимиром Остапчуком

Юристка, блогерка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

Юристка, блогерка Христина Горняк відвідала один з заходів у столиці. Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука прокоментувала, на якому етапі розподіл спільного майна.

Відповідне відео з’явилось в рубриці "ЖВЛ" в ранковому шоу "Сніданок з 1+1".

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Горняк про спільне майно з Остапчуком

Колишнє зіркове подружжя було разом з 2020 по 2022 роки. В цей період вони придбали земельну ділянку та почали будувати житло. Втім зараз зводити будинок продовжує Остапчук. На ділянку він приїздить разом з третьою дружиною, яка вагітна хлопчиком.

В новому інтерв’ю Горняк зізналась — колишній чоловік не йде на контакт, аби вирішити розподіл житла.

"Будинок, на жаль, ми не поділили. Діалогу не має, я пропонувала, не йдуть. Я ж людина адекватна, мені так здається. Розумію, що будинок є спільним майном колишнього подружжя", — зазначила Христина.

Втім вирішувати питання через суд Христина не хоче. І на те є певні причини.

"Якщо ми підемо до суду, то це буде спільне майно. На нього накладеться арешт, і цей будинок просто заморозиться. Він нікому не стане в пригоді. Я проти такої ситуації", — підсумувала Горняк.

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