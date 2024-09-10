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Я же человек адекватный — бывшая жена Остапчука прокомментировала раздел общего имущества

10 сентября 2024 21:21
Виталий Ковальчук - Редактор
Кристина Горняк прокомментировала раздел общего имущества с Владимиром Остапчуком
Юрист, блогер Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
Виталий Ковальчук - Редактор

Юрист, блогер Кристина Горняк посетила одно из мероприятий в столице. Вторая жена телеведущего Владимира Остапчука прокомментировала, на каком этапе раздел общего имущества.

Соответствующее видео появилось в рубрике "ЖВЛ" в утреннем шоу "Сніданок з 1+1".

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Бывшие звездные супруги были вместе с 2020 по 2022 годы. В этот период они приобрели земельный участок и начали строить жилье. Впрочем, сейчас возводить дом продолжает Остапчук. На участок он приезжает вместе с третьей женой, которая беременной мальчиком.

В новом интервью Горняк призналась, что бывший муж не идет на контакт, чтобы решить распределение жилья.

"Дом, к сожалению, мы не поделили. Диалога нет, я предлагала, не идут. Я же человек адекватный, мне так кажется. Понимаю, что дом является общим имуществом бывших супругов", — отметила Кристина.

Впрочем, решать вопрос через суд Кристина не хочет. И на то есть некоторые причины.

"Если мы пойдем в суд, то это будет общее имущество. На него наложится арест, и этот дом просто заморозится. Он никому не пригодится. Я против такой ситуации", — подытожила Горняк.

Напомним, ранее мы писали, что певица Jerry Heil подала песню на престижную премию. Также мы рассказывали, что актер студии "Квартал 95" Юрий Великий станет тренером спецсезона шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант 4".

Владимир Остапчук украинские звезды имущество Кристина Горняк

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