Кристина Горняк прокомментировала раздел общего имущества с Владимиром Остапчуком

Юрист, блогер Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

Юрист, блогер Кристина Горняк посетила одно из мероприятий в столице. Вторая жена телеведущего Владимира Остапчука прокомментировала, на каком этапе раздел общего имущества.

Соответствующее видео появилось в рубрике "ЖВЛ" в утреннем шоу "Сніданок з 1+1".

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Горняк об общем имуществе с Остапчуком

Бывшие звездные супруги были вместе с 2020 по 2022 годы. В этот период они приобрели земельный участок и начали строить жилье. Впрочем, сейчас возводить дом продолжает Остапчук. На участок он приезжает вместе с третьей женой, которая беременной мальчиком.

В новом интервью Горняк призналась, что бывший муж не идет на контакт, чтобы решить распределение жилья.

"Дом, к сожалению, мы не поделили. Диалога нет, я предлагала, не идут. Я же человек адекватный, мне так кажется. Понимаю, что дом является общим имуществом бывших супругов", — отметила Кристина.

Впрочем, решать вопрос через суд Кристина не хочет. И на то есть некоторые причины.

"Если мы пойдем в суд, то это будет общее имущество. На него наложится арест, и этот дом просто заморозится. Он никому не пригодится. Я против такой ситуации", — подытожила Горняк.

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