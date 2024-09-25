Аліна Гросу вийшла заміж вдруге за відомого росіянина — фото

Українська співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Українська співачка Аліна Гросу випадково розкрила особистість свого нового чоловіка. Ним виявився російський актор, з яким вона зустрілась раніше.

Доказом стали світлини в Instagram посла з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіми Каретної.

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Українська співачка разом з чоловіком відвідала звану вечерю, яку організував мер Нью-Йорка. На ній була присутня і Сіма Каретна, яка обіймає посаду посла з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН.

Саме вона опублікувала світлини з Гросу та її "чудовим супутником по життю". А саме з відомим російським актором Романом Полянським, з яким співачка зустрічалась ще до великої війни.

Аліна Гросу з Романом Полянським. Фото: instagram/ambdrsima

Однак, після початку повномасштабного вторгнення пліткували, немов пара розійшлась. Тепер очевидно, чому Аліна Гросу приховувала ім'я свого обранця та називала десятки причин такої секретності.

Аліна Гросу з чоловіком. Фото: instagram/ambdrsima

Нагадаємо, співачка Аліна Гросу потрапила у скандал через вечірку в США та свої заяви. Також співачка раніше виправдовувалась, чому приховує коханого.