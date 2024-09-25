Аліна Гросу вийшла заміж вдруге за відомого росіянина — фото

Гросу випадково "засвітила" свого таємничого чоловіка — хто він
Українська співачка Аліна Гросу випадково розкрила особистість свого нового чоловіка. Ним виявився російський актор, з яким вона зустрілась раніше.
Доказом стали світлини в Instagram посла з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіми Каретної.
Аліна Гросу вийшла заміж вдруге за росіянина Романа Полянського
Українська співачка разом з чоловіком відвідала звану вечерю, яку організував мер Нью-Йорка. На ній була присутня і Сіма Каретна, яка обіймає посаду посла з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН.
Саме вона опублікувала світлини з Гросу та її "чудовим супутником по життю". А саме з відомим російським актором Романом Полянським, з яким співачка зустрічалась ще до великої війни.
Однак, після початку повномасштабного вторгнення пліткували, немов пара розійшлась. Тепер очевидно, чому Аліна Гросу приховувала ім'я свого обранця та називала десятки причин такої секретності.
Нагадаємо, співачка Аліна Гросу потрапила у скандал через вечірку в США та свої заяви. Також співачка раніше виправдовувалась, чому приховує коханого.
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