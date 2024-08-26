Гросу пояснила, чому приховує свого чоловіка

Українська співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Відома українська співачка та акторка Аліна Гросу вдруге вийшла заміж, проте приховує чоловіка від публіки. Зірка пояснила, чому не публікує спільні з ним фото у соцмережах.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Факти ICTV.

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Співачка продовжує зберігати інтригу стосовно її особистого життя. Зірка приховує обличчя свого чоловіка від публіки. Гросу відповіла, що поки не планує показувати коханого у соцмережах, та додала, що використовує особистий блог для професійних цілей.

"Я нікого не ховаю, ми разом відвідуємо мої виступи та його роботу. Ті, хто має знати, знають його. Просто я не викладаю в соцмережі його обличчя, тому що в першу чергу це мій влог, де я як співачка та актриса ділюсь своєю роботою", — зазначила співачка.

Нагадаємо, у березні в мережі з'явились весільні фото Гросу, на яких було приховане обличчя її обранця. Згодом зірка підтвердила, що вдруге вийшла заміж.

Раніше ми писали, що акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко вперше розсекретила різницю у віці з нареченим. А також Гросу розповіла про побут з чоловіком.