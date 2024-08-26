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Гросу впервые призналась, почему не публикует общие фото с мужем

26 августа 2024 16:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гросу объяснила, почему скрывает своего мужа
Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу во второй раз вышла замуж, однако скрывает мужа от публики. Звезда объяснила, почему не публикует общие с ним фото в соцсетях.

Об этом она рассказала в интервью Факты ICTV.

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Певица продолжает сохранять интригу по поводу ее личной жизни. Звезда скрывает лицо мужа от публики. Гросу ответила, что пока не планирует показывать любимого в соцсетях, и добавила, что использует личный блог для профессиональных целей.

"Я никого не прячу, мы вместе посещаем мои выступления и его работу. Те, кто должен знать, знают его. Просто я не выкладываю в соцсети его лицо, потому что в первую очередь это мой влог, где я как певица и актриса делюсь своей работой", — отметила певица.

Напомним, в марте в сети появились свадебные фото Гросу, на которых было скрыто лицо ее избранника. Впоследствии звезда подтвердила, что второй раз вышла замуж.

Ранее мы писали, что актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко впервые рассекретила разницу в возрасте с женихом. А также Гросу рассказала о быте с мужем.

Алина Гросу свадьба украинские звезды интервью мужчины соцсети

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